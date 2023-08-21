С 1 сентября базовая ставка в Беларуси снова вырастет. Как это отразится на зарплатах в бюджетной сфере?

Новости Беларуси. Базовая ставка с 1 сентября снова вырастет. Ее размер составит 235 рублей. Повышение благоприятно повлияет на уровень зарплаты бюджетников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это второе увеличение с января. Всего на оплату труда работников бюджетной сферы выделен значительный объем ресурсов – почти 16 миллиардов рублей – это на 16 % больше, чем в прошлом году. К слову, рост базовой ставки является основным инструментом повышения заработной платы в таких отраслях, как образование, культура, спорт и здравоохранение. Иные стимулирующие и компенсирующие выплаты вырастут соответственно. Данные изменения затронут более 800 тысяч работников.

Юрий Пюрко, начальник главного управления труда и заработной платы Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

Государство наше принимает определенные меры по повышению заработной платы для работников бюджетной сферы, несмотря на те тяжелые годы, которые складываются в последнее время в республике с учетом санкционного давления. Вместе с тем мы видим, что заработная плата бюджетной сферы каждый год повышается. Это говорит о том, что наше государство выдерживает свою социальную политику и является социально ориентированным.

Коснутся изменения и трудовых пенсий. Их размер увеличится на 5 %. Для сравнения: средняя выплата в сентябре составит 737 рублей. Это на 15 % больше прошлогодней.