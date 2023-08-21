МЧС: подготовка к учениям спасательных ведомств ОДКБ пройдёт в Островецком районе 23 августа

В Островецком районе в среду, 23 августа, пройдет подготовка к учениям по обеспечению ядерной и радиационной безопасности населения в рамках спецучения спасательных подразделений государств ОДКБ «Скала–2023». Об этом информирует МЧС РФ.

Сообщается, что во время мероприятий будет передвижение спецтехники Министерства по чрезвычайным ситуациям и Министерства внутренних дел. Задействована также будет система оповещения.

Спецучение спасательных подразделений стран ОДКБ «Скала–2023» впервые состоится в Беларуси с 1 по 6 января текущего года. Цель – повышение согласованности совместных действий при реагировании на комплексные ЧС. Участие в учениях примет РБ, Казахстан, Кыргызстан, РФ и Таджикистан. 4 сентября мероприятия будут проводиться на территории Белорусской АЭС и Островецкого района. Отрабатывать команды спасателей будут последствия запроектной аварии на станции. 5 сентября активная фаза учений развернется в филиале «Института переподготовки и повышения квалификации» Университета гражданской защиты МЧС в Борисовском районе.