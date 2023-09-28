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С 1 октября в Беларуси начнётся резкое похолодание

28 сентября 2023 07:42
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Новости Беларуси. Белорусам осталось три дня «бабьего лета». Заканчивается сентябрь, который был в 2023 году исключительно теплым и сухим, став «четвертым летним месяцем», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 1 октября в Беларуси начнётся резкое похолодание-1

В предстоящую субботу, 30 сентября, через территорию нашей страны ожидается смещение атмосферного фронта с Западной Европы, за которым начнет поступать более прохладная воздушная масса. Поэтому в воскресенье, 1 октября, температура воздуха понизится. А пока у нас есть последняя возможность насладиться сентябрем, как никогда щедрым на солнце и тепло. Сегодня, 28 сентября, без осадков и местами по Беларуси до +26 °С.

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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