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28 сентября исполняется 2 года со дня гибели сотрудника КГБ Дмитрия Федосюка

28 сентября 2023 07:37
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Новости Беларуси. В память о нем с самого утра люди несут цветы к зданию КГБ в Минске. 28 сентября исполняется два года со дня гибели сотрудника Комитета госбезопасности, старшего лейтенанта Дмитрия Федосюка с позывным «Нирвана», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

28 сентября исполняется 2 года со дня гибели сотрудника КГБ Дмитрия Федосюка-1

Напомним, один из бойцов группы «Альфа» был убит во время проведения спецоперации по выявлению и задержанию людей, причастных к террористической и экстремистской деятельности. За отвагу и личное мужество, проявленные при исполнении служебных обязанностей, Президент Беларуси посмертно наградил Дмитрия Федосюка орденом.

# КГБ Беларуси # общество # Дмитрий Федосюк # Фотофакт

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