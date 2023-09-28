28 сентября исполняется 2 года со дня гибели сотрудника КГБ Дмитрия Федосюка

Новости Беларуси. В память о нем с самого утра люди несут цветы к зданию КГБ в Минске. 28 сентября исполняется два года со дня гибели сотрудника Комитета госбезопасности, старшего лейтенанта Дмитрия Федосюка с позывным «Нирвана», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, один из бойцов группы «Альфа» был убит во время проведения спецоперации по выявлению и задержанию людей, причастных к террористической и экстремистской деятельности. За отвагу и личное мужество, проявленные при исполнении служебных обязанностей, Президент Беларуси посмертно наградил Дмитрия Федосюка орденом.