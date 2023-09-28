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Погода благоприятствует – в Беларуси продолжается уборку кукурузы на силос и озимый сев

28 сентября 2023 07:25
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Новости Беларуси. Завершается жатва зерновых, идет уборка кукурузы на силос, продолжается озимый сев. Работы в полях еще много. По прогнозам синоптиков, сухая погода в ближайшие дни будет благоприятствовать аграриям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Погода благоприятствует – в Беларуси продолжается уборку кукурузы на силос и озимый сев-1

Отсутствие осадков – плюс для уборки. По данным Минсельхозпрода на 28 сентября, в целом по стране намолочено более 7 753,6 тысячи тонн зерна, включая рапс. Накопано 1 244,8 тысячи тонн сахарной свеклы. Кукурузу на зерно убирают все области. Продолжается уборка крупяных культур. Заготовлено 116 тысяч тонн льнотресты.

В Гродненской, Минской и во многих районах Брестской области прошедшие ранее дожди улучшили условия для проведения сева и появления всходов озимых зерновых. В центре внимания остается заготовка кормов – один из вопросов недавнего республиканского семинара-совещания о развитии животноводства с участием Президента. Положение дел на полях прямо повлияет на удои и привесы.

# Сельское хозяйство # общество # Фотофакт

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