С 1 мая в Беларуси повысится бюджет прожиточного минимума в среднем на 3%

Это автоматически ведет к пересмотру различных надбавок и повышению различных социальных выплат, которые исчисляются в зависимости от этой величины: госпособия семьям, воспитывающим детей, ряд пенсий, в том числе социальные, доплаты людям старше 75 лет, которые получают их в органах по труду, занятости и соцзащите, а также пособия по уходу за инвалидом либо человеком преклонного возраста. Новый размер бюджета прожиточного минимума будет действовать до августа. По сравнению с ныне установленным в среднем он увеличится на 3,1 %.