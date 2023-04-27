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С 1 мая в Беларуси повысится бюджет прожиточного минимума в среднем на 3%

27 апреля 2023 13:32
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Новости Беларуси. Бюджет прожиточного минимума повысится в Беларуси с 1 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 1 мая в Беларуси повысится бюджет прожиточного минимума в среднем на 3%-1

Это автоматически ведет к пересмотру различных надбавок и повышению различных социальных выплат, которые исчисляются в зависимости от этой величины: госпособия семьям, воспитывающим детей, ряд пенсий, в том числе социальные, доплаты людям старше 75 лет, которые получают их в органах по труду, занятости и соцзащите, а также пособия по уходу за инвалидом либо человеком преклонного возраста. Новый размер бюджета прожиточного минимума будет действовать до августа. По сравнению с ныне установленным в среднем он увеличится на 3,1 %.

# Государственная социальная политика # общество # Фотофакт

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