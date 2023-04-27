Можно купить детские кроссовки всего за 29 рублей. В «Марко» показали новою весеннюю коллекцию

Дизайнеры «Марко» диктуют тренды. Представляем вашему вниманию эксклюзивную коллекцию школьной обуви.

Татьяна Рохина, мама:

Покупаем обувь «Марко», потому что она очень качественная и удобная. Комфортно, для школы хорошая обувь, отлично просто.

Мне туфли очень понравились. «Марко» класс! Трудно пройти мимо и не купить пару качественной и модной обуви для своего ребенка.

– Тебе что-нибудь понравилось из обуви?

– Да.

– Что тебе понравилось?

– Вот эти.

– А чем они тебе понравились?

– Они модные, белого цвета.

Мария Дырлица, мама:

Мне понравились вот эти ботинки, контрастная отстрочка и интересная лента.

– Смотри.

– Ух ты. Какая красота. В преддверии выпускных, когда все мамочки ищут туфельки для своих девочек, мне кажется, невозможно пройти мимо и пропустить такую чудесную коллекцию, тем более еще и по доступной цене, натуральная кожа, анатомическая стелька. Для выпускных ищите обувь в магазинах «Марко».

Мария Дырлица:

Мы приехали за кроссовками, потому что в нашем гардеробе практически вся одежда подходит к кроссовкам. Присмотрели себе модель, очень удобно ее обувать, на липучке, то есть ребенку не нужно завязывать и развязывать шнурки. Достаточно большой выбор кроссовок. Мы увидели как кроссовки из новой коллекции, так и кроссовки по очень привлекательной цене – всего 29 рублей. Эластичные шнурки для удобства, кулиска, чтобы ребенку не приходилось завязывать шнурки. Все блестит и переливается, необычные вставки. Даже есть такая модель, кроссовок в виде носочка, очень удобно.

Как альтернативу для кроссовок можно рассматривать кеды или полукеды, они здорово смотрятся с платьями, юбками, легкие и удобные. Понравилось, что сделано из натуральной кожи.

Пришли за кроссовками, а в итоге уйдем с кроссовками и несколькими парами босоножек. В преддверии лета уже пора подбирать что-то. Мне понравились эти босоножки тем, что они внутри сделаны из натуральной кожи, очень мягкая стелька, они легкие, удобные, дышащие. Красивые цвета – оливковый и нежно-розовый. Дизайнеры постарались и придумали интересную коллекцию детских босоножек. Интегрировали в нее модные тренды – плетеные косы, дутые элементы.