Можно купить детские кроссовки всего за 29 рублей. В «Марко» показали новою весеннюю коллекцию

Дизайнеры «Марко» диктуют тренды. Представляем вашему вниманию эксклюзивную коллекцию школьной обуви.
Дизайнеры «Марко» диктуют тренды. Представляем вашему вниманию эксклюзивную коллекцию школьной обуви.
Татьяна Рохина, мама:
Покупаем обувь «Марко», потому что она очень качественная и удобная. Комфортно, для школы хорошая обувь, отлично просто.
Мне туфли очень понравились. «Марко» класс!
Трудно пройти мимо и не купить пару качественной и модной обуви для своего ребенка.
– Тебе что-нибудь понравилось из обуви?
– Да.
– Что тебе понравилось?
– Вот эти.
– А чем они тебе понравились?
– Они модные, белого цвета.
Мария Дырлица, мама:
Мне понравились вот эти ботинки, контрастная отстрочка и интересная лента.
– Смотри.
– Ух ты. Какая красота. В преддверии выпускных, когда все мамочки ищут туфельки для своих девочек, мне кажется, невозможно пройти мимо и пропустить такую чудесную коллекцию, тем более еще и по доступной цене, натуральная кожа, анатомическая стелька. Для выпускных ищите обувь в магазинах «Марко».
Мария Дырлица:
Мы приехали за кроссовками, потому что в нашем гардеробе практически вся одежда подходит к кроссовкам. Присмотрели себе модель, очень удобно ее обувать, на липучке, то есть ребенку не нужно завязывать и развязывать шнурки. Достаточно большой выбор кроссовок. Мы увидели как кроссовки из новой коллекции, так и кроссовки по очень привлекательной цене – всего 29 рублей.
Эластичные шнурки для удобства, кулиска, чтобы ребенку не приходилось завязывать шнурки. Все блестит и переливается, необычные вставки. Даже есть такая модель, кроссовок в виде носочка, очень удобно.
Как альтернативу для кроссовок можно рассматривать кеды или полукеды, они здорово смотрятся с платьями, юбками, легкие и удобные. Понравилось, что сделано из натуральной кожи.
Пришли за кроссовками, а в итоге уйдем с кроссовками и несколькими парами босоножек. В преддверии лета уже пора подбирать что-то. Мне понравились эти босоножки тем, что они внутри сделаны из натуральной кожи, очень мягкая стелька, они легкие, удобные, дышащие. Красивые цвета – оливковый и нежно-розовый. Дизайнеры постарались и придумали интересную коллекцию детских босоножек. Интегрировали в нее модные тренды – плетеные косы, дутые элементы.
Не смогли пройти мимо этой модели, так называемые дедушкины сандалии. «Марко» – это не только модная обувь, но еще и высоко технологичная обувь, которая сделана по интересной технологии, подошва в этой обуви не приклеивается, а приливается, то есть это вечная обувь.
Модные новинки не только для девочек, но и для мальчиков.
Мария Дырлица:
Самое время порадовать себя и своих близких новинками из новой коллекции, а также из коллекции, где всегда есть какое-то спецпредложение, можно присмотреть обувь по привлекательной цене.
*На правах рекламы.