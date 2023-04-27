По традиции многолюдно – Наталья Кочанова проводит личный приём граждан

Новости Беларуси. Личный прием граждан сегодня, 27 апреля, проходит в верхней палате парламента. Белорусов с их житейскими вопросами в течение дня готова выслушать и помочь председатель Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На прием к Наталье Кочановой пришли и жители столицы, и приехавшие из других уголков нашей страны. В багаже проблемы, которые не удалось решить самостоятельно, найти поддержку на местном уровне. Большая часть тем касается сферы ЖКХ, сферы здравоохранения, образования, трудоустройства. Все обращения взяты на контроль. В том числе минчанина Сергея Александровича. Отца, воспитывающего ребенка-инвалида, волнует вопрос социальной адаптации сына с непростым диагнозом в центре «Росток». В этом учреждении в Острошицком Городке уже долгое время проводят капитальный ремонт. Поэтому звучит просьба ускорить этот процесс и на время помочь с предоставлением нуждающимся другого реабилитационного центра.

Сергей, житель Минска:

Должен был быть сделан «Росток» и сдан в 2021 году осенью. И все так смотрят, да, и были большие отписки, пока мы не составили коллективное письмо. Родители просят предоставить временно оздоровительный лагерь, потому что таким детям нужно, помимо реабилитации, оздоровления, чтобы было общество. И вот в комитете соцзащиты сказали: ждите, пока сделают, никакого лагеря мы вам выделять не будем. Но это надо ходить вот так, чтобы чего-то добиться по своему ребенку и выбивать это для других родителей, которые воспитывают детей-инвалидов.