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С 1 мая Минск и Вильнюс соединят современные трехвагонные дизель-поезда

26 марта 2014 06:49
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Новости Беларуси. Минск и Вильнюс соединят современные дизель-поезда. Новые и комфортные трехвагонные составы начнут курсировать с 1 мая. Два из них уже поступили на белорусскую магистраль. Сейчас машинисты осваивают новую технику.

Поезд может разгоняться до 140 километров в час и одновременно перевозить почти полторы сотни пассажиров.

Разработчики позаботились и о комфорте: просторный салон, пониженный пол, позволяющий облегчить посадку и высадку, установлены мягкие кресла, кондиционер, а двери оборудованы специальными выдвижными ступеньками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Международное сотрудничество # Беларусь-Литва

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