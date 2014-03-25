Новости Беларуси. Молодые журналисты пытаются изменить мир к лучшему. Конкурс детско-юношеских СМИ стартовал 25 марта в Минске. Учебные газеты, журналы и даже музыкальные клипы – для полета фантазии начинающих акул пера созданы все условия.

Кроме того, в рамках конкурса пройдут мастер-классы, где дети не только научатся создавать дизайн школьной газеты, но даже получат уроки режиссерского и операторского мастерства, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Призеров творческого состязания ожидает стажировка в столичных молодежных изданиях.

Елена Орешко, заведующая детско-юношеской телестудией Минского городского дворца детей и молодежи:

Командами выступают телевизионных и школьных газетных редакций. К нам приходят дети индивидуально со своими фильмами, своими статьями, у нас на конкурсе дети пишут на неожиданную для них тему работы журналистские.

Герман Малыщицкий, участник конкурса «Изменим мир к лучшему»:

Сегодня представляем газету Дворца. Она называется «Есть контакт». Там наши ребята, которые занимаются в детско-юношеской телестудии, пишут статьи и, конечно же, какие-то свои интересные работы.

Юлия Хмель, участник конкурса «Изменим мир к лучшему»:

Очень нравится фотографировать, снимать, поэтому я решила снять свой фильм для конкурса «Изменим мир к лучшему».