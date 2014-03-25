Почему при плюс 15 на улице в некоторых квартирах Минска до сих пор «жарят» батареи и растут жировки?

Новости Беларуси. На все плюс 30! С такой температурой приходиться скорее не жить, а уживаться некоторым семьям спальных районов Минска. С приходом нетипичного для белорусской весны плюса, на телефонную линию телеканала СТВ все чаще поступают звонки с жалобами на слишком горячие батареи.

Оптимальной для здоровья температурой воздуха в квартире медики считают 22-23 градуса. На термометре – плюс 30. Приходится открывать окна и отапливать улицу.

Правда, надолго позволить себе эту «отдушину» Мария не может. У нее маленький ребенок, а сквозняки – дело опасное. В ЖЭС с просьбой «топить поменьше» обращалась не один раз. Но за два года в этой квартире решить вопрос так и не удалось.

Мария Курзо:

Я начала бить тревогу уже к вечеру пятницы. Я более активно начала звонить в ЖРЭО, объяснять ситуацию. Мне там порекомендовали потерпеть, может, что-то изменится. В ЖЭСе мне диспетчер рекомендовала отрегулировать температуру открытием окон. На мой резонный вопрос «зачем же нам отапливать улицу», она говорила, что она не знает, ничего они не могут сделать.

На отчаянные просьбы отреагировали лишь однажды, отключив отопление полностью на пару часов. Но уже к вечеру «погода в доме» установилась как в тропиках.

Мария Курзо:

Исключительно сквозняками. Вот сейчас при всех открытых окнах и балконах – 28. И сейчас «жарит» гораздо больше, нежели зимой.

Светлана Владимировна лишний раз к батареям не подходит. Греют так сильно, что невозможно дотронуться. К высокой температуре в доме прилагаются растущие цифры в жировках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Светлана Балаш:

Ценник сумасшедший. Мы просто отапливаем улицу.

Жара заставляет включать кондиционеры, а это дополнительный расход электроэнергии. Как говорят коммунальщики, они не могут регулировать тепло в старых домах. Жителям новых зданий повезло: сделать температуру выше или ниже они могут сами в любой момент.

Павел Шейпак, заместитель директора ЖРЭО № 1 Фрунзенского района Минска по эксплуатации жилого фонда:

Во время отопительного периода расчет производится по групповым приборам учета тепловой энергии, то есть те показания, которые фиксируются в целом на дом. Затем, по окончании отопительного сезона, производится съем показаний приборов учета по квартирам и, соответственно, производится балансировка, расчет более точный с жильцами. Кое-кому приходится доплачивать за тепловую энергию, кто всю зиму грелся, а кто экономил, тому будет возврат денег.

Рационально использовать ресурсы и сделать комфортным жизнь в межсезонье пока не получается. Еще полгода назад в квартирах мерзли и с нетерпением ждали включения батарей. Сегодня большинство жителей вынуждены открывать окна пошире.

Минчане:

Чувствуешь, что подмерзаешь, а становится еще холоднее. Долго ракочегаривают.

Осенью вылазит плесень. Получается, еще не включили, но из-за сырой погоды.

Весной денежки улетают.

До сих пор жарко. Пора уже давно отключать.

Вот и получается, что деньги в прямом смысле на ветер. Причем немалые – энергоносители обходятся Беларуси недешево. За российское голубое топливо страна расплачивается валютой.

Анатолий Шагун, заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:

В этом плане у нас завершение отопительного периода – три дня температура выше 8 градусов. Просто здесь мы не имеем стабильного прогноза на то, что через несколько дней не похолодает и опять придется включать отопление. Именно поэтому сегодня такая ситуация.

Однако есть в этом вопросе и обратная сторона – сами потребители, которые сегодня оплачивают лишь четверть суммы от стоимости всех коммунальных услуг. А в таких случаях, как известно, экономить не принято.