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С 1 марта по 15 апреля в Беларуси действует запрет на лов щуки

01 марта 2015 11:37
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Новости Беларуси. Запрет на лов щуки начинает действовать в большинстве регионов страны. До 15 апреля сотрудники природоохраны рекомендуют рыбакам не искушать судьбу, занимаясь ловом хищных видов рыб.

Если щука попала в снасти – её лучше отпустить. Иначе не избежать наказания.

Размер штрафа – более 1,5 миллионов рублей только за одну особь. Если общий размер вреда превысит 100 базовых величин, то нарушителя может ожидать и уголовное дело.

Запрет на ловлю щуки связан с периодом нереста рыбы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Рыбалка в Беларуси

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