В домашнем зоопарке семьи Шевченко из Витебска живет единственные в Беларуси верблюд, который обучен катать людей

Новости Беларуси. Пони, лошади, верблюд и северный олень. Животные с разных континентов мирно соседствуют во дворе дома обычной витебской семьи. Супруги Шевченко сначала обзавелись лошадью, постепенно начали появляться и другие питомцы. На любом из животных хозяева разрешают прокатиться и своим гостям. В домашнем зоопарке побывала корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ!

Анастасия Шевченко:

Все начиналось вот с этих товарищей - любимых, красивых. Это дети наши.

Первая лошадь у Анастасии появилась, когда она уже была взрослой. Хотя этими красавцами она просто бредила с детства.

Анастасия Шевченко:

Лошади начались, потому что мне нравилось. Это с детства. Игрушечки – коники. Это все. И ходили мы кататься, и в ветакадемию ходили: смотрели, чистили...

Сегодня в домашнем зоопарке супругов Шевченко две взрослые лошади и пять пони. Большие кони, обычно, находятся в стойле, а вот их младшие братья нередко разгуливают, как обычные кошки или собаки, прямо возле дома. Или…

Анастасия Шевченко:

Были шетланды. Да, убежали у нас со двора и бегали по улице Гагарина, занимались своими делами. Мы их со всей своей компанией ловили. Ловило ГАИ.

Вот еще одна питомица. Шетландская пони по имени Бэби. Несмотря на размеры, дама, так сказать в годах. Хотя ведет она себя очень по-детски.

Анастасия Шевченко:

Вот это - самая маленькая пони наша. Она у нас главарь банды, так сказать. Она собирает всех больших коней, если где-то кто-то отвязался, и уводит их куда-нибудь.

Кстати, на улицах Витебска однажды был замечен и верблюд. Тогда в соцсетях все бурно обсуждали, откуда в городе невиданный зверь. Как оказалось, это приучали к городской суете 6-летнюю Шереду. Ее Александр подарил Анастасии на день рождения.

Анастасия Бут, СТВ:

Говорят, нигде в Беларуси нельзя прокатиться на верблюде. Но, как вы видите, этот шанс у меня был, я его использовала. Потому что Шери – единственный верблюд в Беларуси, который может катать людей.

Девочка объезжена и очень любит гостей. Гуляет возле дома и всегда готова к общению. А так как в Витебском зоопарке верблюда нет, посмотреть на эту красавицу съезжаются со всего города. А буквально сегодня домашний зоопарк пополнился еще одним питомцем. Это настоящий северный олень.

Александр Шевченко:

Зовут его Норд. Родился 9 мая. В этом году, как раз на 70-летие, будет ему год. Вот это наш символ победы!

К слову, соседи на животных и их хозяев не жалуются. Более того, жители поселка Тулово постоянно приносят овощи и фрукты со своих огородов. Ведь содержать домашний зоопарк, что ни говори, недешево. Ведь только чтобы прокормить всех питомцев, в год нужно минимум 30 тонн сена и больше 100 мешков зерна.