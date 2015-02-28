71 день до Великой Победы: войска 2-го Белорусского фронта добрались до немецких городов Нойштеттин и Прехлау

Новости Беларуси. 71 день до Великой Победы. Телеканал СТВ продолжает обратный отсчет до 70-летия главной исторической даты 20-го века.

В этот день, 28 февраля 1945, по сводкам Советского информбюро, войска 2-го Белорусского фронта добрались до немецких городов Нойштеттин и Прехлау.

Продолжая наступления, Красная Армия провожает последний день зимы победными шагами.

Тем временем Правительство Беларуси подводит итоги послевоенной жизни.

В конце февраля были восстановлены и начали действовать более трех тысяч промышленных предприятий, отремонтировано около полутора тысяч дорог и почти три тысячи мостов. Сотни тысяч семей заселились в новые дома. Налаживали свою жизнь и недавние военные, медицинские сестры и врачи, которые, не зная страха и усталости, на своих плечах с поля боя выносили раненых солдат.

О подвигах своих близких сегодня вспоминают телезрители СТВ. Благодаря их звонкам по телефонам горячей линии мы вписываем имена выдающихся людей прошлых лет в историю нашего времени.

Ольга Бабинцева:

Свекровь родилась в городе Глазове, закончила медицинский институт. Именно их выпуск весь сразу пошел на войну. Потом она попала на передовую. Случилось то, что у солдата в плече не разорвалась мина. Она всех удалила из палатки и вынула у него неразорвавшуюся мину, орудуя топором и ножом, как она выразилась. Было всего лишь сто грамм спирта. Она ему во внутрь дала вместо анестезии! Я этого мужчину потом видела - он к нам приезжал.

Ежедневно зрители СТВ делятся своим видением тех далеких военных дней. Участники боевых действий, историки, экскурсоводы, дети, звезды эстрады и спортсмены расскажут о том, что помнят, что узнали от своих отцов и дедов.

Если вы хотите поделиться своей историей, позвоните по телефонам горячей линии СТВ: (017) 290-66-00, (029) 1-600-700.

До Великой победы оставался 71 день.