Потребкооперация открыла современный гастроном в новом микрорайоне Щучина

Новости Беларуси. За хорошей ценой в большой город ехать не надо. Выгодные покупки сегодня можно совершать и сельчанам в передвижных автолавках. Потребкооперация Беларуси все чаще предлагает приобрести товар за приемлемую сумму, часто со скидкой. Снижать цены позволяет как собственное производство, так и сотрудничество напрямую с производителем. О торговле в новых рыночных условиях репортаж корреспондента программы Новости «24 часа» на СТВ.

Жительница деревни Янчуки Лидия Шершень сегодня пропустить автолавку никак не могла. Кроме традиционных молока, хлеба и масла пенсионерка решила закупить все семена для огорода. Плюсы очевидны - добираться в город не надо. Товар привезут, что называется, с доставкой на дом, при этом дешевле чем, на рынке.

Лидия Шершень, жительница деревни Янчуки Щучинского района:

Теперь только помидоры дома начинаем высаживать, остальное ещё рано, но семенами мы заранее запасаемся.

Потребкооперация полностью удовлетворяет запросы не только огородников. Магазин на колёсах обслуживает даже самые отдалённые деревни. Под заказ могут и бытовую технику привезти, и лекарства. Правда, автолавка - крайняя мера. В районе максимально стараются не только сохранить, но и построить новые сельские магазины, по ассортименту и обслуживанию ничем не уступающие городским.

Регина Волосюк, жительница деревни Турья Щучинского района:

Нас магазин удовлетворяет. Здесь есть всё. Мясная продукция, например, здесь и Гродненская, и Слонимская, и Лидская, и наша местная. Очень хорошо.

Вануш Навасардян, директор Щучинского филиала Гродненского облпотребобщества:

Девиз нашей потребкооперации: дойти до каждого покупателя. Поэтому мы стараемся идти в ногу со временем, открывать магазины. И населению Щучинского района нет необходимости выезжать куда-то за товаром, потому что на данный момент всё представлено у нас.

Вот так выглядит современный гастроном в новом микрорайоне Щучина. Кстати, открылся всего месяц назад. Чтобы привлечь покупателей, говорят продавцы, просто стоять за прилавком теперь недостаточно. Посетителя нужно заинтересовать, отсюда и еженедельные дегустации, и реклама экологически чистой продукции собственного производства.

Лилия Пивоварчик, заведующая магазином:

Проводим акции дня, дегустации. Я думаю, что они будут частыми, с местными производителями.

Для молодой мамы Екатерины Шандрохи такие скидки как нельзя кстати. Поход за продуктами практически не сказывается на семейном бюджете.

Екатерина Шандроха, жительница Щучина:

И так цены маленькие - приятно радуют нас, а ещё и акции!

Кстати, продажа по сниженным ценам для потребкооперации стала своеобразным брендом. Например, сегодня во всех магазинах проходит единый день скидок. Купить не продовольственные товары можно на 15-20 процентов дешевле обычного.