Надежда Васильченко: «Сегодняшние митинговые настроения, я думаю, мало кому симпатичны»

Лучше любые проблемы, вопросы всегда решать путём переговоров. Об этом заявила в интервью корреспонденту СТВ директор Национального центра художественного творчества детей и молодёжи Надежда Васильченко.

Как Вы относитесь к агрессивному поведению на улицах людей, которые якобы высказывают своё мнение? Агрессивные протесты уличные.

Надежда Васильченко, директор Национального центра художественного творчества детей и молодёжи, заслуженный работник образования Республики Беларусь:

Сегодняшние митинговые настроения, я думаю, что они мало кому симпатичны. Потому что лучше любые проблемы, любые какие-то вопросы всегда решать путём переговоров. Это конструктивно и хорошо. Потому что, да, конечно, есть какие-то проблемы, их не может не быть, если общество развивается, если страна развивается. Но надо видеть и то, что сделано за эти годы. А ведь сделано очень немало. Если даже касаться вот той сферы, я работаю в системе образования, в частности, в дополнительном образовании, это республиканское учреждение «Национальный центр художественного творчества детей и молодёжи».

И я хорошо помню времена в 90-ые годы, когда судьба решалась. И государственная власть, и Президент прежде всего, приняли решение о том, чтобы сохранить это для детей, чтобы это было доступно каждому юному и молодому белорусу. Потом неоднократно снова возникали эти вопросы, потому что были головы, которые говорили, что только платно и так далее. Но, всё-таки, то, что вот решили в пользу детей, это очень важно. И у нас выросло уже не одно поколение детей, молодёжи, которые прошли через эти учреждения.

Занимается каждый третий ребёнок, а в некоторых областях – и каждый второй ребёнок в системе дополнительного образования. Что такое система дополнительного образования? Это сегодня для детей реализация их способностей, их самоутверждение, их возможность для лучшей адаптации в обществе, это поиск дальнейшего пути своей жизни, выбор профессии. Это очень важно. И, в конце концов, даже подготовка лидеров для страны на всех уровнях, начиная от низовых, заканчивая на уровне управления государством.

Будут выборы. Как Вы будете оценивать кандидатов? На чём будет основываться Ваш выбор?