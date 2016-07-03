С 1 июля Беларусь больше не страна миллионеров: как объекты торговли работают в условиях деноминации

Новости Беларуси. Уходящая неделя отметилась важнейшим финансовым событием, которое коснулось каждого белоруса. 1 июля в стране стартовала деноминация. Уже в обиходе новые деньги – 7 номиналов банкнот и собственные монеты впервые зазвенели в кошельках белорусов, впервые в суверенной истории. Конечно же, первое время покупка будет напоминать решение математической задачки в уме, но, как утверждают эксперты, адаптация займет не более 2-3 недель. Корреспондент программы «Неделя» на СТВ продолжит.

Пока вы спали, они исчезли. С 1 июля Беларусь больше не страна миллионеров. С четырьмя нолями белорусы прощались, как могли…

Но кому-то в эту ночь было не до шуток. Специалисты приступили к замене программного обеспечения. Терминалы, банкоматы, инфокиоски замерли. Безнал замолчал. Банковские карточки на время превратились в бесполезные куски пластика. Вся страна погрузилась в финансовую тишину.

Загружать новые купюры в банкоматы начали рано утром. В каждый по несколько кассет. Вес одной сумки – порядка сорока килограммов.

Доната Еловик, заместитель начальника филиала Витебского областного отделения банка:

8 июля завершим работу по загрузке банкоматов купюрами образца 2009-го года. К этой дате все наши банкоматы будут загружены. И, наверное, самое важное то, что на сегодняшний день можно рассчитываться в торговой сети платежными картами.

Сила притяжения к банкоматам в этот день чуть не нарушила все законы физики. Наладить наличные отношения белорусы спешили, еще не заходя на работу.

Свежую и хрустящую наличку одни заказали на завтрак. Другие пробовали на зуб. Третьи ее, как родную, прижимали к сердцу. В общем, байнет запестрил. А главный ньюсмейкер – мистер BYN.

Илона Волынец, СТВ:

Всего две купюры. Зато новенькие, красивые. Ну что, идем тратить!

По пути заглядываем в ближайший киоск. Кассир с улыбкой берет новую купюру в 5 рублей, вооружившись калькулятором, вслух просчитывает сдачу. Несколько секунд – и готово!

Илона Волынец – продавец:

– А сдачи у вас новой денежкой нет?

– Нет. Только вот вы сейчас пришли и перед вами. Все!

– Как у вас первые впечатления?

– Страшно! Рассчитываются новыми, а я сдачу даю старыми. Приходится туда-сюда считать, поэтому пока тяжело.

На новом языке куда уверенней заговорили крупные торговые сети.

Кто-то дольше обычного вглядывается в ценники, а кто-то не выпускает из рук калькулятор. К новым купюрам со всех сил тянется малыш. На кассах – оживленные дискуссии.

Вера Силкина, продавец магазина:

Очень ждали, очень волновались! Напрягаем математические способности и переводим новые в старые и даем с этой позиции сдачу!

Старые банкноты останутся в обращении до конца года. После этого еще в течение двух лет их примут в любом отделении банка.

Илона Волынец, СТВ:

Кассир имеет право давать сдачу деньгами и старого, и нового образца. Такой микс у нас получился. Но этого не стоит пугаться.

Не нужно округлять глаза при виде чека с тысячами и миллионами. Чтобы перестроить все кассовые аппараты страны, также необходимо время. Не обошлось на неделе и без курьезов. Вот, к примеру, кофе и шоколадка едва не обошлись кому-то в 273 миллиона.

Иностранец:

Это очень хорошо, что не будет этих бесконечных нулей. Наверняка, и сами белорусы довольны. И я, наконец, начну разбираться в ваших деньгах!

Все цены в стране одномоментно превратились в суперцены. Новые ценники без четырех нолей притягивают не только заядлых шопоголиков.

Илона Волынец, СТВ:

Туфли – 130 рублей! Чисто психологически кажется – копейки! Не зря говорят, что в первые дни после деноминации нужно быть очень внимательными, а то влетите в копеечку!

Коллапса не произошло. Платежные карточки быстро оживили, система ЕРИП и вовсе заработала еще в ночь на первое июля.

Александр Сотников, начальник главного управления цифровых банковских технологий Национального банка Республики Беларусь:

Все в оперативном режиме происходит. Все работает, так как мы хотели. Даже немножечко лучше.

Итак, номинал национальной валюты «похудел» в 10 тысяч раз. Отныне в Беларуси 7 номиналов банкнот и 8 номиналов монет. Не запутаться помогут шпаргалки и специальный мобильный сервис.

Готовы ли ко дню «Д» водители общественного транспорта? Протягиваем водителю банкноту в 5 рублей – на старый лад это 50 тысяч.

Очевидно, водителю не до восторженных эмоций. Сходу посчитать сдачу не так-то просто. В салоне ждут пассажиры, а автобус стоит.

Ровно через минуту получаем билет и… наши 5 рублей.

Илона Волынец, СТВ:

Водитель решил не решать эту математическую задачку и дал нам талончик бесплатно.

Позже выясняем: на этом рейсе наша съемочная группа первой рассчиталась купюрой нового образца. Но, согласитесь, из неловкой ситуации водитель вышел достойно.

Игорь Мартынов, водитель автобуса:

Если я человека обману, мне будет стыдно. Мне проще дать. Это все практика, как и вождение. Также и с деньгами: день-два и все будет отлично.

Повторять наш эксперимент не стоит. На дороге все же не до математики. Поэтому для общественного транспорта лучше приберечь монеты. Для них в кабинах уже появился и полезный аксессуар.

Звонких перемен давно ждали в бизнес-кругах. Ведь наличие монет – признак стабильной валюты.

Александр Калинин, председатель Белорусский союз предпринимателей:

Такое мероприятие будет способствовать улучшению инвестиционного климата. Я думаю, что белорусы станут, в целом, бережливее. Возникнет новая возможность вендингового бизнеса. В сфере производства услуг и мелкой торговли на рынках проблем не будет, будет только положительный эффект.

Заказ на разменную монету сделали во всех регионах страны. Так, в первый же день в деревне Должа Витебской области сдачу начали выдавать копейками.

Эта дама в купальнике обещала непременно бросить монетку в озеро. Как говорится, на счастье. И впервые не за рубежом, а дома. Кому-то греет душу новый кошелек. А кто-то четырем нолям посвятил прощальную оду. Одни волнуются, другие не сомневаются, ведь теперь в любой спорной ситуации на помощь придет орел и решка.