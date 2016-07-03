Стела как участник шоу и новые пиротехнические эффекты: какими будут гала-концерт и салют 3 июля в Минске?

У стелы «Минск-город-герой» уже совсем скоро начнется праздничный концерт. И дождь ему не помеха, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Александра Кулакова, СТВ:

Как вы видите, дождь прекратился. Но сперва я вас хочу поздравить с нашим главным государственным праздником, с Днём Независимости. Мы сейчас находимся возле гостиницы «Планета», откуда открывается замечательный вид на проспект Победителей – на центральную площадку Минска, да, пожалуй, и всей Беларуси. Как вы также можете заметить, людей пока немного. Всё-таки, погода внесла свои коррективы. И, несмотря на все капризы небесной канцелярии, люди приходят постоянно. Но я всех настоятельно призываю не забыть главный аксессуар сегодняшнего праздника – зонтик. Утром он спасал людей от жары, а вечером – от дождя. Тем не менее, никакая погода не может повлиять на праздничное настроение. Летний дождь даже внёс некоторую пикантность и свежесть в сценарий празднования Дня Независимости. Предлагаю послушать, с какими эмоциями белорусы приходят на главный государственный праздник.

Белорусы:

Рада за нашу страну. Счастье, что у нас мирное небо над головой. У каждой страны должен быть такой праздник.

Хотелось бы увидеть красочный салют, увидеть белорусских исполнителей, посмотреть на танцы, белорусскую культуру

Это в нашей семье очень большой праздник, потому что у меня мама была узником концлагерей, семья пострадала. Я чувствую счастье, радость – что мы живём, что мы есть и что мы можем праздновать этот замечательный день.

Уже в 21.00 на этой площадке состоится гала-концерт «Беларусь, я люблю цябе!» Это своеобразное признание белорусов в любви своей стране – об этом будут говорить и петь многочисленные исполнители. В первую очередь, исполнители и участники конкурса «Евровидение». Это – Дмитрий Колдун, Алёна Ланская, Юзари, Айван. Отдельный блок будет посвящён 25-летию «Славянского базара» - зрителей порадует выступление Петра Елфимова, Макса Лоренса, Полины Смоловой. Организаторы подготовили много сюрпризов. Обо всём они не рассказали, но некоторые детали вы сейчас услышите.

Анжелина Микульская, режиссёр:

В этом году концерт посвящён Году культуры. Мы расскажем в этом концерте о наших достижениях в мировом масштабе: кинематографа, театра, художников наших и людей, которые выходили на международные сцены. Вот об этом будет концерт. И, конечно, самые-самые известные имена, самые любимые артисты выйдут на сцену. Мы подготовили сюрприз и для жителей города, и для телезрителей. Когда стела и за ней находящийся музей ВОВ тоже станут основными действующими лицами программы.

А в 22.50 все белорусы споют одной большой страной гимн. Ожидается, что это будет один из самых сильных эмоциональных моментов сегодняшнего праздника. Ведь тысячи и тысячи людей сольются в одном хоре, словно одна большая семья и все вместе споют слова: «Мы, белорусы, мирные люди». А после последних слов: «Вечна жыві і квітней, Беларусь» раздадутся в небе яркие краски праздничного фейерверка. Ожидается, что в небе рассыплются 2, 5 тысячи залпов. Первая и последняя краски – это цвета национальной символики, а в середине – всё разнообразие палитры и форм. Организаторы утверждают, что ни один пиротехнический эффект зрители не видели ранее – все новые, высота полёта – до 150 метров. Ну, и всё это великолепие будет сопровождать музыка. Мы всего этого с нетерпением ждём и обо всём вам будем рассказывать в самых ярких красках уже в следующих выпусках новостей

За час до полуночи у стелы «Минск – город-герой» прогремит праздничный салют, а за несколько минут до этого тысячи белорусов споют гимн вместе. Этот финальный аккорд Дня Независимости мы покажем в прямом эфире – в специальном выпуске программы «Неделя», который начнется в 22-30.