Вкус Независимости: как менялось национальное меню белорусов за эти 25 лет

Новости Беларуси. От зрелищ к хлебу. На закуску сегодня – праздничный ужин, который приготовила корреспондент программы «Неделя» на СТВ. Ингридиенты – все то, что сегодня кажется совсем простым и обычным, а на заре независимости далеко не у каждого белоруса на столе было даже это. Это Минск образца 1991-го года. Поход в магазин больше напоминал битву за выживание. Тотальный дефицит, пустые полки магазинов, инфляция. В 1993-ем цены буквально за год выросли сразу в двадцать раз. Нищая, растерзанная политическими баталиями страна. Такими были первые годы независимого белорусского государства. Надежда Котковец, заместитель управляющего делами Президента Республики Беларусь:

Отстоишь огромную очередь за полкило сливочного масла. А того полкило не хватает на неделю. Александр Тиханович, народный артист Беларуси:

Когда появлялся огурец, мы уже искали яйца, колбасу, морковку, картошку, что бы сделать салат «Оливье». Александр Гошко, начальник отдела общественного питания Белкоопсоюза:

Мы о натуральном кофе могли только мечтать, о его запахе. Где-то кто-то привозил растворимый кофе – этому только мы и радовались. Затирка, верещака, компот из абрикосов и винограда – классические блюда национальной кухни, причем все ингредиенты – отечественного производства

Затирка – молочный суп, что называется на скорую руку. Простое национальное блюдо в первые годы независимости было на столе далеко не у каждого белоруса. Главный ингредиент – дефицитное в то время молоко. Надежда Котковец, заместитель управляющего делами Президента Республики Беларусь:

Сейчас удой от коровы 7 тысяч литров в год. Это становится нормой. Тогда казалось, что люди уже неизвестно какой героизм прикладывают, когда получили 4-4,5 тысячи литров удоя на корову. Сравнивайте – почти в два раза. В начале девяностых тезис «в коровнике хозяйка – корова» не вызвал бы ничего, кроме недоумения: развалившиеся колхозы, тяжелый ручной труд и худосочное стадо. Коровы нынешнего поколения на фермах живут, будто-то в санатории: классическая музыка, кормление по часам и даже массаж. За последние годы в отечественном молочном бизнесе многое изменилось. Мы все более технологично добываем «белое золото». Надежда Котковец, заместитель управляющего делами Президента Республики Беларусь:

Естественно, за последние годы новые технологии пришли. Это и доильные залы, и роботизированные молочно-товарные комплексы. 10 лет тому назад никто в стране не говорил про роботов. Тогда доярка в ведро подоила вручную и понесла в молочный блок. Страна 25 лет назад и сейчас, что называется небо и земля. Надежда Котковец, заместитель управляющего делами Президента Республики Беларусь:

Я помню, как всю свою юность в резиновых сапогах ходили в соседнюю деревню, где уже был асфальт. В нашу деревню асфальт пришел после того, как я уехала учиться и начала работать. Год тому назад в нашу деревню запустили газ. Вы представляете? Вот та деревня (среди болота, лягушек и аистов) сегодня представляет собой цивилизованный населенный пункт.

Еще одно национальное, но прочно забытое из-за дефицита в начале девяностых национальное блюдо. Сегодня его не приготовит разве что начинающая хозяйка. А о том, что бы верещаку (проще – тушеное в квасе мясо на косточке) найти в меню общепита, не могло идти даже речи. Это типичная постсоветская столовая. Кормили, что называется дешево, но сердито. Александр Гошко, начальник отдела общественного питания Белкоопсоюза:

Кормили всем, что можно было найти. Из чего можно было приготовить. Даже самые обычные продукты питания, такие как мясо, овощи, не то что были в недостатке – их надо было еще поискать по магазинам. Посетителей в наших кафе и ресторанах не было вообще. Люди экономили на всем, и к нам практически никто не приходил. Основной ингредиент – мясо на косточке – продукт, который было не достать. Тогда особой популярностью пользовалась «Докторская» колбаса – за ней выстраивались длинные очереди. А это еще один, можно сказать, стратегический продукт – мука. Советский Союз закупал зерно в Америке и Канаде. 2-2,5 миллиона тонн в год БССР давала Москва. После развала большой страны мы остались со своим житом, пшеницы – крохи. Доедали то, что было. Каждый день «на верх» рапортовали: в Гомеле осталось зерна на три дня, в Бресте – на два. Быстро поняли: нужно выкручиваться самим. Пересмотрели структуру посевных площадей, начали изучать новые сорта. Сегодня в Беларуси не просто хватает пшеницы своего производства – на мировой рынок экспортируем товары из зерна. Александр Гошко, начальник отдела общественного питания Белкоопсоюза:

Раньше мы использовали вместо пшеничной муки, которая пришла к нам потом, гречишную, овсяную муку. Из этого были все наши блюда.