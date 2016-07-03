Кто разрабатывал и где отшивали форму для сборной Беларуси на Олимпиаде-2016?

Новости Беларуси. Безопасность – главная забота организаторов летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. До их открытия остается 33 дня. Планетарный праздник спорта стартует 5 августа. Это будут первые в истории Олимпийские игры, проходящие в Южной Америке, вторые в Латинской Америке и первые в 21 веке игры, проходящие в южном полушарии. На Олимпиаде разыгрывается рекордное количество комплектов медалей – 301 и ожидается участие рекордного числа стран – 206. Среди них и Беларусь. Будем надеяться, громко заявит о себе. На днях в Минске презентовали форму, в которой наши спортсмену едут покорять Олимп в Рио. Репортаж программы «Неделя» на СТВ.

Звезда белорусского парусного спорта Татьяна Драздовская с тренером примеряет олимпийскую форму. Понятное дело, что на воду – в гидрокостюмах. Но вот в этой форме в РИО можно будет щеголять по олимпийской деревне или пройтись по яхт-клубу. Кстати, это – парадный вариант.

Татьяна Дроздовская, член олимпийской сборной Беларуси:

Я надеюсь, на пьедестале мне будет в ней удобно стоять.

Говорить о медалях в преддверии такого ответственного старта со спортсменами – дело бесполезное. Все они люди суеверные. Настроение хорошее, готовность тоже – и это главное. А вот о новых нарядах поговорить самое время. До предстартового мандража еще далеко, а женщины остаются женщинами и в тренировочных костюмах. Тем более в таких, как эти. Олимпийские игры, кроме, собственно, наград и рекордов – еще и парад спортивной формы.

Татьяна Дроздовская, член олимпийской сборной Беларуси:

Если две – три страны одеты от одного иностранного производителя, то они отличаются лишь цветовой гаммой. В Сиднее мы были одеты в форму от нашей фирмы. От многих стран слышали: «Какая у вас красивая форма!»

Все 23 наименования отправляются в дорожную сумку. «Кстати, маек в нынешнем комплекте больше, чем в прошлый раз», – с удовольствием отмечает Татьяна.

Татьяна Дроздовская, член олимпийской сборной Беларуси:

Слава Богу! Потому что, скажем так, удобно маечки менять каждый день. Кроссовки вообще приятно обрадовали, потому что, наверное, одна из последних моделей.

Спортсменов национальной сборной здесь, в так называемом экипировочном центре, знают не только в лицо. Специфика вида спорта – понятно, что комплект для борцов отличается от комплекта гимнасток. А еще размеры обуви и одежды. Но главное – особенности фигуры. У гребцов, например, широкие плечи, узкие бедра. Так что стандартный в нашем обывательском понимании размерной линейки комплект уже не уместен.

Максим Синицын, ведущий специалист Национального олимпийского комитета Республики Беларусь:

Например, в велоспорте стоит отличать велосипедистов, которые гоняются на шоссе и на треке. Группа «спринт», например, – это ребята более мощные, другая структура мышц, соответственно, и форма будет тоже другая.

Татьяне Дроздовской с тренером желаем удачи, а прямо сейчас собираем комплекты для гимнастов. Они готовятся к поездке в Рио за рубежом, поэтому придется обойтись без их личного присутствия.

Максим Синицын, ведущий специалист Национального олимпийского комитета Республики Беларусь:

Их фигуры несложные, они у нас все стройные, красивые. У нас есть их размеры. Это костюм парадный. Есть и тренировочные вещи. Много маек, шорт, куртка, жилетка.

Когда разрабатывали костюмы, разумеется, учитывали и погоду. В коллекцию включили даже зонт. Спортивная одежда получилась по истине интернациональной. По заказу белорусов спортивную одежду создала известная литовская компания. Когда результат решают доли секунды, экипировка тоже может сказать не последнее слово. Потому такое ответственное дело доверили профессионалам с большим международным стажем. За внешний вид отвечали французские дизайнеры. Они учли мотивы Рио, и бразильский холмистый ландшафт и олимпийский лого. Прибавили белорусскую символику.

Энергичная, динамичная, современная. Отшивала эти комплекты литовская фирма в белорусской Лиде. Кстати, автор дизайна одной из маек (вот она – карнавальные бразильские мотивы в белорусских цветах) – вице-президент НОКа Максим Рыженков. Французским законодателям спортивной моды идея понравилась. Между тем на этой неделе в штаб-квартире НОК форму продемонстрировали главе государства.

Александр Лукашенко:

Эта форма должна быть в свободной продаже. Чтобы каждый человек, если у него есть желание, мог купить эту одежду и тем самым приобщиться к Рио и, вообще, к спорту. Осталось совсем не много – привезти медали с Олимпиады.

Деловые официальные костюмы, в которых наша делегация выйдет на церемонию открытия, разработала белорусский дизайнер Юлия Латушкина. Главная задумка, чтобы наших спортсменов во время трансляций хотелось рассмотреть.

Юлия Латушкина, дизайнер:

Первое, что было решено, – плоский ход, потому что им неудобно на каблуках, танкетках.

На столе множество эскизов. Какие-то из них так и остались только идеями. Но те, что выбрали, не только удобные – это буквально национальный оберег. В цветах белорусского рушника – орнамент. Символы победы и успеха наших предков сплелись в своеобразную формулу успеха.

Юлия Латушкина, дизайнер:

Почему именно этот орнамент или такие элементы выделены? Потому что эти элементы обозначают успех, дружелюбие. Когда это все отшивалось, я надевала все на себя, меряла на себя и двум-трем своим близким людям я это высылала. Получала исключительно одобрения и, более того, сразу заказы.

Кстати, в продажу отдельные элементы олимпийских комплектов уже поступили. Скоро фабрики отошьют и все остальное. Что же, касается собственно комплектов для олимпийцев, отшивают их в ателье в центре белорусской столицы.

Готовы уже полторы сотни комплектов. Индивидуальные мерки, по возможности финальная примерка. После олимпийцев настанет черед паралимпийцев. Задействованы абсолютно все сотрудники ателье.

Ольга Карпелович, заместитель начальника службы по оказанию бытовых услуг ГУ «Главное хозяйственное управление» Управления делами Президента Республики Беларусь:

Для пошива всего объема парадных комплектов понадобилось приблизительно полторы тысячи метров ткани.

Мужской костюм изготавливается из серой ткани – брюки и пиджак с гербом. Женский комплект состоит из красного жакета и серых брюк.

Кроме одежды-обуви в олимпийской коллекции-2016 – сопутствующие товары: блокноты, ручки, дизайнер предложила даже кружки и банки для воды. Ведь олимпийские будни могут оказаться во всех смыслах жаркими.

Цыплят по осени считают. Понятно, что главное на таких стартах, собственно, спортивные результаты. Но встречают по одежке. Поэтому каждая страна и каждая сборная хочет выделиться, запомниться и заявить о себе на олимпийском подиуме.