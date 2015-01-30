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ООН: Беларусь занимает верхнюю строчку в списке стран со средним уровнем дохода

30 января 2015 07:24
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Новости Беларуси. Беларусь занимает верхнюю строчку в списке стран со средним уровнем дохода. Таковы данные ООН. И наша страна не собирается останавливаться на достигнутом.

В Беларуси сейчас разрабатывается Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития до 2030 года и Национальный план развития на ближайшие пять лет. Организация объединенных наций готова поддержать эти инициативы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Санака Самарасинха, координатор системы ООН в Республике Беларусь:
Наше сотрудничество с Беларусью длится уже давно. На протяжении 25 лет. Ваше страна первая из всего постсоветского пространства открыла у себя представительство ООН. Сейчас наше партнерство постоянно развивается и мы готовы поддерживать совместные проекты.

# общество # ООН # Санака Самарасинха

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