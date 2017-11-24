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С 1 декабря водителей, не сменивших летнюю резину, будут штрафовать

24 ноября 2017 16:54
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Новости Беларуси. Дорожная обстановка в регионе на неделе не очень благоприятная. Ранние сумерки, ночные заморозки заставляют водителей быть особенно внимательными, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

С 1 декабря водителей, не сменивших летнюю резину, будут штрафовать-1

Анастасия Хоботова, СТВ:
Госавтоинспекция проводит единый день безопасности дорожного движения. С 1 декабря 2017 водители автомобилей, которые забудут переобуть свои машины на зиму, ждет административная ответственность или штраф до 11,5 рублей.

С 1 декабря водителей, не сменивших летнюю резину, будут штрафовать-3

# общество # Фотофакт # Автозаконодательство # Автомобили # Анастасия Хоботова

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