Александр Лукашенко о смертной казни: я не могу самолично отменить решение, которое принял народ

Ну а начал свою поездку по региону Президент с посещения местного Дома культуры. Здесь Александру Лукашенко доложили о социально-экономическом развитии региона. В частности, строительстве жилья и кадровых проблемах. Уже позже, общаясь с сотрудниками социального центра, речь зашла и о народных промыслах. Глава государства отметил, что в наше время их важно сохранять и поддерживать особенно, ремесленничество.

Новости Беларуси. Доступность медицинских услуг, уровень здравоохранения в регионах, отток кадров – эти вопросы 24 ноября затронул Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Гомельскую область. Президент потребовал обратить более пристальное внимание на медучреждения в райцентрах и небольших населенных пунктах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства подробно ознакомился с работой Буда-Кошелевской центральной районной больницы и пообщался с персоналом и пациентами.

Уже по традиции рабочих поездок, глава государства ответил на вопросы журналистов. Посещение Будо-Кошелевского района совпало с проведением саммита «Восточного партнерства» в Брюсселе. Глава государства получил приглашение посетить этот форум. Но переносить свой визит в гомельский регион не стал. Это породило ряд вопросов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Никакой конспирологии в этом вопросе нет. Никаких российских, американских, украинских следов в этой теме также нет. Как обычно, поступило личное приглашение на имя Президента, как и раньше на этот саммит. Но вы знаете, как было в прежние годы – приглашение на саммит на имя Лукашенко, но всегда на эти саммиты ездил министр иностранных дел. Наверное, не очень-то и хотели видеть меня некоторые личности в Европейском союзе, но это дело уже ушедшее. Не в этом дело. Все мои международные поездки, все мои командировки планируются на год вперед, и они увязываются с внутренними мероприятиями.

Когда мы планировали это мероприятие, мы знали, что саммит состоится в конце ноября в этот день. Тогда никаких приглашений не было, и мы запланировали туда визит министра иностранных дел, еще за полгода до саммита, может быть, и раньше. А уже ближе к саммиту почему-то вдруг Европейский союз пожелал видеть там Президента Беларуси. Спасибо им за это, что они наконец поняли, что без Беларуси не может быть Европы. Кстати, министр иностранных дел ФРГ так и сказал: вы – центр Европы, какая Европа без Беларуси. Но уже все было спланировано. А в Буда-Кошелево поездку я уже трижды откладывал. Что, надо было еще раз отложить?

Думаю, с той повесткой дня, с тем, что там, в Брюсселе, происходит, министр иностранных дел всегда справлялся и справится на этот раз. Если вы хотите нас видеть реальным мостом между Востоком и Западом, мы и так сегодня востребованы в связи с событиями в Украине и проблемами России с Прибалтикой. Наши 800-1000 км стали настоящим коридором, мостом, связующим звеном между Востоком и Западом. Через нас идет торговля Китая и Европы. Что больше надо? Но я хочу, чтобы уважали наши интересы и вас. Я переживу. Вы видели, что я спокойно пережил этот период. Когда у нас было много проблем с Европой. Нормально. Жив, здоров. Но я хочу, чтобы и мой народ уважали и считались с нашими интересами. Европа это поняла. Конечно, мы будем с ними развивать отношения.

Я уже говорил, технологии, которые нам нужны, передовые у них есть. Мы в этом заинтересованы. Мы берем эти технологии, они нам предоставляют это. Денег у них девать некуда. Мы не просим дать, профинансировать бесплатно что-то – прокредитовать. Что мы и делаем. И спасибо им, что они дают нам деньги дешевле, чем кто-нибудь. Спасибо. Россияне помогают и они. Кредиты берут все. У них деньги есть, лишние деньги. Мы одолжаем у них деньги и на эти деньги покупаем у них технологии.

Нас интересует их рынок. Это высокодоходный рынок. Если туда продать нашу продукцию (машиностроение, молоко, мясо), насколько это востребовано, это очень выгодно. Рынок премиальный. Мы тоже хотим с ними сотрудничать. Перед нами не надо ставить вопрос: вы с кем? Я сказал, почему мы будем дружить и работать с Европой. И будем работать, но Россия – это святое для нас, как мы в большей степени для них.

В отношениях Беларусь-Европа особое место занимает вопрос отмены смертной казни. У нас тема решена – это определил референдум. Любые изменения через волеизъявление народа.

Александр Лукашенко:

Мы обучаемые люди, мы слышим их. Они часто: смертная казнь, смертная казнь, вы давайте приостановите, запретите смертную казнь. Я им объясняю: у нас на референдуме решен этот вопрос. Я уважаю свой народ, я не могу отменить самолично решение, которое принял народ. Если мы захотим это сделать, нам надо вынести вопрос на референдум. Если мы сегодня вынесем вопрос о смертной казни на референдум, не мне вам рассказывать, знаете, какой будет результат. Разговаривая с министром иностранных дел Германии, я ему тоже сказал: даже у вас, у немцев сегодня, если этот вопрос вынести на референдум, вы знаете, какой результат получите. Он засмеялся. При той террористической атаке, которой подвергается Европа и многие страны мира, народ не дурак, он видит, что это очень сильный тормоз для некоторых бешеных голов. Поэтому я говорю: скоро вы наш опыт будете изучать. Что касается смертной казни, я ему задал вопрос: вы очень дружите с некоторыми странами Ближнего Востока, Саудовской Аравией, США, политбюро ваше там сидит. Вы почему от них не требуете то, что требуете от нас? Улыбка и молчание. Поэтому и в этом вопросы, я думаю. Мы договоримся.

Также глава государства рассказал об экономических перспективах нового завода Geely и прокомментировал ситуацию с недавним так называемым шпионским скандалом.