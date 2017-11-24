Добираться из Колодищ в Минск станет проще: 1 декабря запустят пригородный автобус

Новости Беларуси. Пригородный автобус № 242 «Уручье–Колодищи-2» начнет свою работу 1 декабря 2017 года, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Отправляться автобус будет от станции метро «Уручье» в 05:30. А вечером доехать с остановки «Колодищи-2» до Минска можно будет в 22:40. Всего на территории поселка будет шесть остановок. Утром и днем ​​будет курсировать дополнительный автобус, на котором дети смогут доехать в школу или садик.

Александр Каптюх, начальник отдела организации пассажирских перевозок ГУ «Столичный транспорт и связь»

Этот маршрут стало возможным открыть после того, как уличная дорожная сеть в поселке Колодищи была приведена к требуемым параметрам. Трасса этого автобуса будет пролегать по улице Энтузиастов, временный разворот планируется на перекрестке улицы Энтузиастов и улицы Днепровской.