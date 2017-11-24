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Добираться из Колодищ в Минск станет проще: 1 декабря запустят пригородный автобус

24 ноября 2017 16:49
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Новости Беларуси. Пригородный автобус № 242 «Уручье–Колодищи-2» начнет свою работу 1 декабря 2017 года, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Добираться из Колодищ в Минск станет проще: 1 декабря запустят пригородный автобус-1

Отправляться автобус будет от станции метро «Уручье» в 05:30. А вечером доехать с остановки «Колодищи-2» до Минска можно будет в 22:40. Всего на территории поселка будет шесть остановок. Утром и днем ​​будет курсировать дополнительный автобус, на котором дети смогут доехать в школу или садик.

Добираться из Колодищ в Минск станет проще: 1 декабря запустят пригородный автобус-3

Александр Каптюх, начальник отдела организации пассажирских перевозок ГУ «Столичный транспорт и связь»
Этот маршрут стало возможным открыть после того, как уличная дорожная сеть в поселке Колодищи была приведена к требуемым параметрам. Трасса этого автобуса будет пролегать по улице Энтузиастов, временный разворот планируется на перекрестке улицы Энтузиастов и улицы Днепровской.

Добираться из Колодищ в Минск станет проще: 1 декабря запустят пригородный автобус-5

Условия для подвоза людей и сейчас несовершенны. Но местные жители ждали маршрут не один год, и им пошли навстречу. Транспортники вместе с работниками дорожных служб и сотрудниками ГАИ приняли ряд решений для того, чтобы сделать маршрут безопасным.

# общество # Транспорт Минска # Фотофакт # Общественный транспорт # Александр Каптюх

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