Интересные факты и тайны Антарктиды: белорусский полярник рассказал о жизни на шестом континте
Совсем скоро он окажется за 14 тысяч км от дома, на самом труднодосягаемом и загадочном материке нашей планеты – Антарктиде. Для Алексея Захватова это уже 3 полярное путешествие. В прошлом – выпускник Минского государственного автомеханического колледжа, сегодня – инженер-механик в составе 10-ой экспедиционной группы.
Дебюту новобранца предшествовала серьезная спецподготовка. Было сложно и волнительно.
Первые трое суток на южном полюсе Земли – авральная работа без сна и отдыха, вспоминает Алексей. Скучать по дому не приходилось. После – захватили впечатления! Больше всего удивила местная фауна.
Сезонная Российская полярная станция «Молодежная» – ближайшие соседи белорусов – расположилась в 30 км и больше ни души в радиусе тысячи км! Контроль над ситуацией – на максимуме! Распорядок дня диктуют, скорее, погодные условия. Но подъем в 7–7:30 – по штатному расписанию.
Ежедневные обязанности Алексея – обслуживание дизель-генераторов, проверка топлива… Ответственность большая, ведь это основной источник питания и тепла. Связь с домом держат по спутниковому телефону. Минуты – на вес золота.
Новый год – как водится, празднуют в кругу близких и для нашего героя команда единомышленников уже давно превратилась в настоящую семью! А в таком, поистине сказочном месте, каждый день похож на праздник, и богат на приключения. От того – всегда есть, что вспомнить. Но больше всего будоражат кровь экстремальные ситуации.
Самолетом до Кейптауна, затем несколько недель на корабле. На «белом» материке в этом году предстоит огромная работа – установка второго объекта белоруской антарктической станции.
В планах – воссоздать всю инфраструктуру: в частности санитарно-гигиенический блок и жилые секции. Осталось совсем немного погреться в семейном гнездышке…
Она открывается для нас уже много веков. Там нет правительства, и ни одна страна мира не владеет той территорией. В Антарктиде кристально чистый воздух, а средняя температура составляет -37 градусов. Над континентом образуется озоновая дыра, которая влияет на климат всей планеты. Серьезны ли последствия? Этим вопросом долгое время был озадачен герой сюжета. Недавно он сделал для себя важное открытие.
Желаем «нашим» успехов и новых свершений в покорении белого континента!