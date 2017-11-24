Интересные факты и тайны Антарктиды: белорусский полярник рассказал о жизни на шестом континте

Совсем скоро он окажется за 14 тысяч км от дома, на самом труднодосягаемом и загадочном материке нашей планеты – Антарктиде. Для Алексея Захватова это уже 3 полярное путешествие. В прошлом – выпускник Минского государственного автомеханического колледжа, сегодня – инженер-механик в составе 10-ой экспедиционной группы.

Первые трое суток на южном полюсе Земли – авральная работа без сна и отдыха, вспоминает Алексей. Скучать по дому не приходилось. После – захватили впечатления! Больше всего удивила местная фауна.

Сезонная Российская полярная станция «Молодежная» – ближайшие соседи белорусов – расположилась в 30 км и больше ни души в радиусе тысячи км! Контроль над ситуацией – на максимуме! Распорядок дня диктуют, скорее, погодные условия. Но подъем в 7–7:30 – по штатному расписанию.

Ежедневные обязанности Алексея – обслуживание дизель-генераторов, проверка топлива… Ответственность большая, ведь это основной источник питания и тепла. Связь с домом держат по спутниковому телефону. Минуты – на вес золота.

Новый год – как водится, празднуют в кругу близких и для нашего героя команда единомышленников уже давно превратилась в настоящую семью! А в таком, поистине сказочном месте, каждый день похож на праздник, и богат на приключения. От того – всегда есть, что вспомнить. Но больше всего будоражат кровь экстремальные ситуации.

Самолетом до Кейптауна, затем несколько недель на корабле. На «белом» материке в этом году предстоит огромная работа – установка второго объекта белоруской антарктической станции.