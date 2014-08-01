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С 1 августа в Беларуси возрос бюджет прожиточного минимума

01 августа 2014 08:04
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Новости Беларуси. В Беларуси с 1 августа меняется ряд социальных нормативов. Это предусмотрено постановлением Правительства. В частности, повышен размер минимальных потребительских бюджетов. На одного члена семьи из четырех человек в расчете на месяц он теперь составляет 2 миллиона 60 тысяч рублей.

Возрос и бюджет прожиточного минимума. Теперь он равен миллиону 343 тысячам. С учетом этого показателя рассчитывается размер государственной помощи малообеспеченным гражданам. Таким образом, также подросли детские пособия, трудовые минимальные и социальные пенсии, а также надбавки и повышения к ним, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.

# общество # Государственная политика в сфере социальной защиты

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