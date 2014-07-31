1 августа изменения в движении автобусов №18, 26, 39 и троллейбуса №12

Новости Беларуси. Памятные мероприятия, посвященных 100-летию начала Первой мировой войны, меняют маршруты столичный автомобилистов. 1 августа на два часа, с 9 до 11 утра, будет закрыто движение всех видов транспорта по улице Веры Хоружей на участке от Стровиленского тракта до улицы Червякова.

Автобусные маршруты номер 18, 26 и 39 пойдут в объезд по улице Даумана и Старовиленскому тракту.

И еще одна транспортная новость. С 1 августа из-за низкого пассажиропотока трасса троллейбусного маршрута номер 12 сокращается до остановочного пункта «Площади Бангалор», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.