Александр Радьков поинтересовался развитием социальной сферы в Зельвенском районе во время рабочей поездки по Гродненщине

Новости Беларуси. Открытие детских садов на селе, поддержка одиноких пенсионеров и модернизация медицины. В Зельвенском районе сделали ставку на развитие социальной сферы. В результате в регионе практически решена проблема незащищённых слоёв населения. Такую работу отметил первый заместитель главы Администрации Президента Александр Радьков, побывавший в Зельвенском районе. Благодаря тому, что каждый человек выкладывается по полной на своём рабочем месте не зависимо от должности и сферы деятельности, люди чувствуют себя защищёнными.

В детском саду агрогородка Елка в эти дни во всех смыслах самая жаркая пора. Если в городских садиках традиционное затишье, связанное с массовыми отпусками родителей, то на селе ситуация противоположная. На время уборки урожая эти детские учреждения даже продлевают рабочий день. А в Елках пошли ещё дальше: детский сад стал «Дошкольным центром развития ребёнка».

Людмила Гулевич, воспитатель Дошкольного центра развития ребёнка д. Елка:

В детском саду все проводится для большего развития детей. Это и музыкальные занятия, и просто занятия, и дидактические игры.

Не забывают на Зельвенщине и стариков. Здесь открыли отделение круглосуточного пребывания одиноких пожилых людей. Теперь абсолютно все нуждающиеся пенсионеры могут переехать жить в комфортные, почти домашние условия.

У Валентины Кадук из близких не осталось ни кого. А пошатнувшееся здоровье сделало жизнь в деревенской избе практически невозможной.

Валентина Кадук, пенсионерка:

Тут у нас бабушки поют, радость. А заехала домой, так что? - Стены и я. Какая там радость. А я живу, мне что? Четыре раза покормят, помоют и спать положат. Чтом не еще нужно.

Юрий Карнелович, СТВ:

Отделение круглосуточного пребывания пожилых людей находится в одном здании с больницей сестринского ухода. Такое соседство, утверждают постояльцы, весьма кстати. В случае необходимости пенсионеры на месте могут получить квалифицированную медицинскую помощь.

За последний год на Зельвещине отремонтирована и центральная районная больница, закуплено современное оборудование. В прошлом остались поездки местных жителей в крупные медицинские центры страны. Развитие социальной сферы региона оценил и первый заместитель главы Администрации Президента Александр Радьков. Во время своей поездки на Зельвенщину он пообщался с работниками самых разных сфер.

Александр Радьков, первый заместитель главы администрации Президента Республики Беларуси:

Когда каждый человек поймёт, что он живёт не только для себя, хотя и для себя. Не только для своей семьи, хотя и для своей семьи, но и для сообщества, для государства. Что у каждого своё место и на этом месте он должен выкладываться. Вот тогда мы будем едины, мы будем крепки.

Такую идею Александр Радьков озвучил и на встрече с активом Зельвенского района. Во время общения с представителями местной власти высокий гость подчеркнул:

государство будет крепким тогда, когда когда в нем царит взаимопонимание и единство.

Александр Радьков также высказался за развитие здесь въездного туризма. Многочисленные агроусадьбы, дома отдыха и исторические памятники должны этому поспособствовать, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.

Александр Радьков, первый заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:

Зельва когда-то была, ну, таким конным рынком. Это был рынок, известный на всю Европу. Из Казахстана лошадей табунами гнали сюда и здесь на всю Европу эти скакуны расходились. Ну, конечно, сейчас конный рынок уже восстановить сложно, но эта история живет.