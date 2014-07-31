Руководитель пресс-службы ГАИ ГУВД Мингорисполкома Татьяна Харлинская дала советы автомобилистам в период «тропической» жары

Летом автомобилистам необходимо быть более внимательными на дорогах, повышается уровень опасности. Это связано во многом в том, что лето - пора детских каникул, и наиболее частые ДТП в этот период происходят именно с участием детей. О том, как избежать подобных неприятностей, какие акции по профилактике дорожно-транспортных происшествий проводит Госавтоинспекция, какие правила нужно знать родителям и водителям транспортных средств, расскажет руководитель пресс-службы ГАИ ГУВД Мингорисполкома - Татьяна Харлинская.



Лето - пора детских каникул. Родители на работе, дети предоставлены сами себе. Расскажите, какие сейчас проводятся акции в связи с тем, что дети на дороге.



Татьяна Харлинская, руководитель пресс-службы ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

И на дороге, и около дороги, и на дворовых территориях. Дети везде! Летом у ребят огромное количество свободного времени. Это не школьное время. Это время детских лагерей, и соответственно, очень большое внимание инспекторы ГАИ уделяют детям. В первую очередь, это проведение различных профилактических акций. Сейчас идет очень интересная акция «Безопасное лето». Сотрудники ГАИ посещают детские лагеря, трудовые коллективы, посещают родительские собрания, и мы рассказываем детям о правилах поведения на проезжей части. Но акцент делаем на какие-то интересные формы и методы работы. Дети сегодня не воспринимают цифры и тяжелую информацию. Их нужно заинтересовать. Поэтому наша задача - проводить интересные профилактические мероприятия с участием звезд белорусской эстрады, показывать фильмы… Учитывать интересы целевой аудитории, потому что сегодня дети - это, можно сказать, «взрослые», и с ними уже мало говорить, как с детьми, это личности, которых нужно уважать и которым нужно прививать знания о безопасности дорожного движения. Поэтому наши профилактические акции, например, «Люди на ходулях» - чтобы водители видели, замечали пешеходов, и различные акции с привлечением сказочных персонажей - направлены на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.



Как вести себя детям во дворе? Какие должны быть правила безопасности? Дети очень любят подвижные виды игр. Но ведь рядом с детскими игровыми площадками есть и парковка, где машины разъезжают и не видят, как может выскочить ребенок.



Татьяна Харлинская:

Многие сегодня говорят: «Мой дом - моя крепость и мой двор - моя крепость!», но это не так. К сожалению, двор - это сегодня территория повышенной опасности. И порой двор более опаснее, ежели проезжая часть. Почему? Потому что сегодня в Минске зарегистрировано более 800 тысяч транспортных средств. Задумайтесь над этим! Уровень автомобилизации достаточно высокий и всем парковочных мест во дворах (а наши водители хотят поставить свой автомобиль и видеть его через окошко своего дома, наблюдать за чашечкой кофе за своим авто) не хватает, особенно, если брать старые застройки. И поэтому мы видим достаточно много нарушений правил остановки у стоянки. Автомобилисты везде: на зеленых зонах, на тротуарах, на детских площадках. А действительно: во дворе огромное количество детей! И такие габариты: маленький ребенок и огромный тяжеловесный автомобиль - абсолютно не совместимы! Поэтому очень важно, чтобы родители рассказывали своим детям именно об этих ситуациях и чтобы они не оставляли своих детей ни во время летних каникул, ни во время всего года одних. Буквально вчера был случай, когда во дворе сбили маленькую девочку. Мама вместе со своей подругой грузила багаж в свой автомобиль, и маленькая, полуторагодовалая девочка вышла во дворе. Получилось, что ее сбила водитель «Honda». Хорошо, что очевидцы закричали и этим самым подали знак о том, что под колёсами находится маленький ребёнок и девочка обошлась только ссадинами.



В этом направлении ведется какая-то борьба?



Татьяна Харлинская:

Сейчас разработан проект (ведется обустройство некоторых дворовых территорий), который будет называться «Безопасные дворы». Что это такое? Это будут дворы, в которые не сможет заехать автомобиль. Будут поставлены специальные ограждающие устройства, лежать спящие полицейские, и также будет ограждена детская площадка, чтобы на нее имели доступ только родители и дети. Я думаю, что этот эксперимент будет воспринят достаточно положительно нашими гражданами, особенно родителями, потому что это безопасность их детей, и если он будет развиваться на уровне города, безопасность дорог будет гораздо больше.



Сейчас очень жарко. В некоторых странах родителей штрафуют за то, что они оставляют детей закрытыми в машинах. Что у нас? Как можно предупредить некоторых водителей, которые могут оставить грудного ребенка в машине, а сами пойти в магазин?



Татьяна Харлинская:

Здесь вопрос не столько в штрафах. Здесь вопрос в ответственности самих родителей. Буквально месяц назад был случай, когда в дежурную часть ГАИ позвонили очевидцы с просьбой о то том, что в машине находится пятилетний ребенок и плачет. Когда приехал снаряд ГАИ, оказалось, что мама просто ушла в магазин, оставила спящего ребенка на заднем сидении, и подумала: «Наверное, за то время, пока он спит, я успею все купить», но получилось, что ребенок проснулся, начал плакать и нам пришлось просто открывать двери и таким образом спасать ребенка, потому что он просто начал ползать по этому автомобилю. Представьте, какие могли быть последствия от этого! Поэтому очень большая роль отводится ответственности родителей, воспитания детей. Родители должны прививать ребятам моду на безопасность дорожного движения. Да, есть специальные факультативы, есть специальные занятия в школах, в каких-то других учреждениях образования… Сотрудники ГАИ каждый месяц посещают школы и рассказывают ребятам о правилах безопасного поведения на дороге. Но для детей авторитетом являются родители. Если мама, например, переходит проезжую часть на красный цвет светофора, то о чем мы можем говорить! Какой пример она подает своему ребёнку?! Ребёнок же понимает, считывает эту неправильную информацию, и впоследствии повторяет ее. Поэтому ни в коем случае, даже, когда долго не загорается жёлтый сигнал светофора, не прививайте своему ребёнку какие-то плохие привычки!



Мы уже полторы недели находимся в состоянии «тропического» климата, когда очень-очень жарко. Как в такой жаре получается правильно организовать транспорт? Водители ведут себя спокойно, или же с повышением температуры, повышается и накал страстей на дороге.



Татьяна Харлинская:

Накал страстей зависит от самих водителей! Если человек воспитан, у него есть определенная культура вождения, то я думаю, ни «тропическая» жара, ни «сибирский» холод не повлияют на стиль вождения этого водителя. Другой момент, есть рекомендации для водителей по управлению транспортным средством летом: в первую очередь, надо держаться определенной дистанции, обязательно брать с собой холодную воду, следить за тем, чтобы не «закипел» двигатель, и по возможности оставлять транспортное средство в тени, чтобы автомобиль не нагревался. Очень большое значение имеет погодное условие и для метеозависимых людей. Бывают такие случаи, когда инспекторы выезжают на дорожно-транспортное происшествие и, когда разбираются в причинах, оказывается, что кто-то просто потерял сознание от жары, у кого-то сердечный приступ. Если водитель чувствует, что сегодня самочувствие не совсем хорошее: болит сердце, сильно кружится голова, лучше не рисковать своей жизнью и жизнью других участников дорожного движения, и не садиться за руль. А вообще, по возможности отказаться от дальних поездок, потому что в любом случае проезжая часть - это живой механизм, который реагирует на малейшие отклонения, будь то правила дорожного движения, или будь то здоровье человека.