С 1 апреля минчане стали использовать единый пластиковый проездной на все виды транспорта, бумажные проездные канули в лету

Новости Беларуси. Все станции столичной подземки теперь оборудованы валидаторами. С этого дня пассажиры метрополитена могут использовать совмещенный проездной билет на бесконтактной смарт-карте. Им можно оплатить проезд как в подземном, так и в наземном городском транспорте.

Опробовать такие проездные минчане уже успели в трамваях, троллейбусах и автобусах.

Принцип их работы в метро тот же: бесконтактную смарт-карту достаточно приложить к валидатору. Кстати, проезд считается оплаченным только до конечной остановки, чтобы ехать дальше, необходимо снова поднести карту к валидатору.

Традиционные средства оплаты (жетоны и радиокарты метрополитена) также останутся в ходу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стоимость проездных билетов без лимита поездок на месяц составляет:

вид билетов на месяц один вид транспорта 166 500 два вида транспорта 222 200 три вида транспорта 265 000 четыре вида транспорта 299 700 автобус экспрессного маршрута 204 500

Стоимость проездных билетов на определенное количество поездок в течение 60 дней с момента его покупки на все виды транспорта.

количество поездок 5 10 20 30 40 50 60 стоимость проездного билета 18 100 35 200 68 800 101 000 131 700 161 000 188 70

После 14 числа каждого месяца в любом киоске филиала «Агентство Минсктранс» и кассах метрополитена можно продлить проездной на следующий месяц путем записи на уже имеющуюся карточку. Также проездной можно сдать, вернув залоговую стоимость карты (12 000 рублей).