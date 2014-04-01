С 1 апреля минчане стали использовать единый пластиковый проездной на все виды транспорта, бумажные проездные канули в лету

Новости Беларуси. Все станции столичной подземки теперь оборудованы валидаторами. С этого дня пассажиры метрополитена могут использовать совмещенный проездной билет на бесконтактной смарт-карте. Им можно оплатить проезд как в подземном, так и в наземном городском транспорте.
Опробовать такие проездные минчане уже успели в трамваях, троллейбусах и автобусах.
Принцип их работы в метро тот же: бесконтактную смарт-карту достаточно приложить к валидатору. Кстати, проезд считается оплаченным только до конечной остановки, чтобы ехать дальше, необходимо снова поднести карту к валидатору.
Традиционные средства оплаты (жетоны и радиокарты метрополитена) также останутся в ходу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Стоимость проездных билетов без лимита поездок на месяц составляет:
|вид билетов
|на месяц
|один вид транспорта
|166 500
|два вида транспорта
|222 200
|три вида транспорта
|265 000
|четыре вида транспорта
|299 700
|автобус экспрессного маршрута
|204 500
Стоимость проездных билетов на определенное количество поездок в течение 60 дней с момента его покупки на все виды транспорта.
|количество поездок
|5
|10
|20
|30
|40
|50
|60
|стоимость проездного билета
|18 100
|35 200
|68 800
|101 000
|131 700
|161 000
|188 70
После 14 числа каждого месяца в любом киоске филиала «Агентство Минсктранс» и кассах метрополитена можно продлить проездной на следующий месяц путем записи на уже имеющуюся карточку. Также проездной можно сдать, вернув залоговую стоимость карты (12 000 рублей).