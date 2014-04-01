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1 апреля художник Дарио Гамбарин создал на своем земельном участке картину, используя вместо кисти трактор

01 апреля 2014 05:25
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Новости мира. 1 апреля поднять настроение нам поможет итальянский художник Дарио Гамбарин. Он создал на своем земельном участке около Вероны необычное произведение искусства. Используя вместо кисти трактор, он изобразил на поле статую Свободы.

Ширина «картины» составила 100 метров. На создание этой работы «художник-землекоп» потратил более пяти часов.

«Каритна» отображает историческое значение встречи Папы Франциска и президента США Барака Обамы.

Ранее Гамбарин уже использовал трактор для создания других произведений искусства. Среди его работ была и гигантская репродукция знаменитой картины Эдварда Мунка «Крик».

Во время визита Барака Обамы в 2009 году в Италию он таким же образом создал его портрет. В числе известных общественно-политических деятелей, изображенных художником – Папа Франциск и президент США Джон Кеннеди, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

# общество # Утро. Вокруг света

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