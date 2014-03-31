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Элтон Джон в мае вступает в официальный брак. Так он женится или выходит замуж?

31 марта 2014 14:21
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Новости Великобритании. В мае Элтон Джон намерен заключить со своим партнером Дэвидом Фернишем официальный брак. В рамках предстоящего торжества они намерены отметить окончательную легализацию однополых браков в Англии.

Элтон Джон:
Я очень горд за Великобританию и ее законы, за движением и видоизменением которых мы следили с тех самых пор, как начался наш роман.

Уже более 20 лет Элтон живет с Дэвидом Ферниш, канадским кинорежиссером и продюсером. Их партнерство стало официальным с 2005 года. 21 декабря 2005 года Джон и Ферниш заключили брачный договор.

Элтон Джон и Дэвид Ферниш воспитывают двоих детей. Мальчиков Закари и Элайджу паре родила суррогатная мать. Напомним, 25 декабря 2010 года Элтон и Дэвид стали отцами – в католическое Рождество от суррогатной матери из Калифорнии родился их сын Закари. Подробности вы узнаете из видео.

# общество # Звезды

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