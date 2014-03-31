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  • Степановский сад в Минске. Знают ли горожане, почему он так называется и что было раньше на месте расположенного рядом посольства Украины?

Степановский сад в Минске. Знают ли горожане, почему он так называется и что было раньше на месте расположенного рядом посольства Украины?

31 марта 2014 08:45
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В Центральном районе Минска есть живописный зеленый массив на пересечении улиц Старовиленской и Киселева. Интересно, знают ли минчане, как называется это место?

Минчане:
Степанов скверик называется.

Парк Шевченко. Точнее, скверик Шевченко.

Какой-то сквер.

Степановский сад.

Тенистые аллеи – настоящий оазис в городских джунглях. Сквер «возглавляет» памятник украинскому литератору Тарасу Шевченко. Раньше в саду росли яблони, груши, липы и множество цветов.

Сегодня рядом со сквером располагается посольство Украины. А что же было на месте этого здания раньше?

Минчане:
Раньше была аптека.

Здесь ничего не было.

Здесь, скорее всего, был частный сектор.

Первая аптека.

Жилой дом, а на первом этаже – аптека.

До революции на месте украинского посольства находился жилой дом, на первом этаже которого располагалась аптека, и заведовал ею Иосиф Талейко.

Сегодня Степановский сад – любимое место старожилов и маленьких минчан. Осталось выяснить, почему же сквер называется Степановским садом?

Минчане:
Здесь жил купец Степанов. Поэтому он так и называется.

До войны он тоже назывался. Может, и раньше был.

Здесь жил когда-то помещик. Его звали Степан.

Действительно, своим названием это место обязано мещанину Степанову, который жил в Минске в конце XIX столетия. На этой земле своими руками он высадил чудесный сад, который позже выкупил город, сообщили в программе «Минск и минчане».

# общество # История

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