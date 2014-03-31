Степановский сад в Минске. Знают ли горожане, почему он так называется и что было раньше на месте расположенного рядом посольства Украины?

В Центральном районе Минска есть живописный зеленый массив на пересечении улиц Старовиленской и Киселева. Интересно, знают ли минчане, как называется это место?
Минчане:
Степанов скверик называется.
Парк Шевченко. Точнее, скверик Шевченко.
Какой-то сквер.
Степановский сад.
Тенистые аллеи – настоящий оазис в городских джунглях. Сквер «возглавляет» памятник украинскому литератору Тарасу Шевченко. Раньше в саду росли яблони, груши, липы и множество цветов.
Сегодня рядом со сквером располагается посольство Украины. А что же было на месте этого здания раньше?
Минчане:
Раньше была аптека.
Здесь ничего не было.
Здесь, скорее всего, был частный сектор.
Первая аптека.
Жилой дом, а на первом этаже – аптека.
До революции на месте украинского посольства находился жилой дом, на первом этаже которого располагалась аптека, и заведовал ею Иосиф Талейко.
Сегодня Степановский сад – любимое место старожилов и маленьких минчан. Осталось выяснить, почему же сквер называется Степановским садом?
Минчане:
Здесь жил купец Степанов. Поэтому он так и называется.
До войны он тоже назывался. Может, и раньше был.
Здесь жил когда-то помещик. Его звали Степан.
Действительно, своим названием это место обязано мещанину Степанову, который жил в Минске в конце XIX столетия. На этой земле своими руками он высадил чудесный сад, который позже выкупил город, сообщили в программе «Минск и минчане».