Рыженков: постулат Президента при организации визитов – воспринимать наших партнёров как настоящих друзей

Реализация договоренностей, достигнутых на высшем уровне между лидерами Беларуси и Алжира должна быть оперативной. На это ориентировал руководителей профильных ведомств Президент, визит Александра Лукашенко в эту страну северной Африки завершился 3 декабря. Итогами стало подписание ряда документов, в том числе – дорожной карты до 2027 года, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ее реализация должна увеличить товарооборот между странами до полумиллиарда долларов. Это минимум, подчеркнул Президент. Тем более, что свободные ниши белорусские производители в Алжире нашли. Это был первый визит главы государства в эту страну – важность развития белорусско-алжирских отношений понимает и африканский народ, новость об официальном визите Александра Лукашенко – заглавная в прессе, из наиболее перспективных секторов взаимодействия СМИ выделили промышленность, сельское хозяйство, цифровизацию и фармацевтику. Об основных требованиях Президента в вопросах сотрудничества с Алжиром по итогам официального визита поделился министр иностранных дел Беларуси.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

Вообще постулат Президента при организации такого рода визитов, что мы должны воспринимать наших партнеров как своих настоящих друзей. Мы туда не должны приходить, как, знаете, приходили и продолжают приходить некоторые колониальные или неоколониальные сейчас страны, которые, в общем-то, по-прежнему забирают, черпают ресурсы большим экскаватором, продавая задорого свои какие-то товары. Наш Президент всегда говорит, что мы должны, чтобы народы обеих стран понимали важность сотрудничества, видели реальность результатов для повышения благосостояния людей, развития страны, повышение безопасности, стабильности в странах. А лучше, если бы мы создавали какой-то совместный продукт, который потом бы продавался и давал бы, с одной стороны, рабочие места для граждан обеих государств, с другой стороны, давал бы возможность еще и заработать на совместном продукте где-то за рубежом.