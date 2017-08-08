Рысь по кличке Феникс появилась у милицейского спецназа

На протяжении 15 лет пара хищников жила на территории части, однако в начале 2016 из-за болезни умер самец. Через пару месяцев офицеры попрощались и с самкой. По их словам, она не выдержала тоски по своему другу. Поэтому появления нового живого символа спецназа в части ждали с нетерпением. Рысенка здесь встретили расширенным вольером, новым домиком и бетонным полом. Феникс чувствует себя хорошо и уже успел стать всеобщим любимцем.