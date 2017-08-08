«Наши расчеты выступили очень достойно»: белорусы вышли в полуфинал «Танкового биатлона»
Новости Беларуси. Очередной успех Беларуси на международных армейских играх. Наша команда вышла в полуфинал «Танкового биатлона», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Всего в этом этапе конкурса сразятся 12 лучших команд, отобранных по результатам индивидуальных заездов. Финалистов определит «Эстафета» 9 августа в российском Алабино. Белорусы будут соревноваться в группе с командами из Армении, Казахстана и Монголии. Выступать белорусский экипаж будет на танке синего цвета – он достался по результатам жеребьевки.
Соревнования военных проходили также в Астраханской области. На полигоне Ашулук белорусские военные вышли на вторую позицию в международном конкурсе зенитных ракетных войск «Ключи от неба».
Игорь Голуб, заместитель командующего военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Республики Беларусь:
Наши белорусские расчеты выступили очень достойно. В номинации «Вождение боевых машин» наш механик-водитель занял первое место. Работали в сложнейших условиях: температура – 40-42 градуса, а в боевых машинах она еще больше. Мишени сложные.
В турнире принимали участие команды России, Казахстана, Беларуси и Китая. Каждая команда была представлена боевым расчетом из 17 человек.
Напомним, АрМИ-2017 объединили больше 4 тысяч лучших военнослужащих из 28 стран мира. В состязаниях принимают участие 150 команд.