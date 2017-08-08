«Наши расчеты выступили очень достойно»: белорусы вышли в полуфинал «Танкового биатлона»

Новости Беларуси. Очередной успех Беларуси на международных армейских играх. Наша команда вышла в полуфинал «Танкового биатлона», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего в этом этапе конкурса сразятся 12 лучших команд, отобранных по результатам индивидуальных заездов. Финалистов определит «Эстафета» 9 августа в российском Алабино. Белорусы будут соревноваться в группе с командами из Армении, Казахстана и Монголии. Выступать белорусский экипаж будет на танке синего цвета – он достался по результатам жеребьевки.

Соревнования военных проходили также в Астраханской области. На полигоне Ашулук белорусские военные вышли на вторую позицию в международном конкурсе зенитных ракетных войск «Ключи от неба».