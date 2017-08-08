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«Наши расчеты выступили очень достойно»: белорусы вышли в полуфинал «Танкового биатлона»

08 августа 2017 06:21
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Новости Беларуси. Очередной успех Беларуси на международных армейских играх. Наша команда вышла в полуфинал «Танкового биатлона», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего в этом этапе конкурса сразятся 12 лучших команд, отобранных по результатам индивидуальных заездов. Финалистов определит «Эстафета» 9 августа в российском Алабино. Белорусы будут соревноваться в группе с командами из Армении, Казахстана и Монголии. Выступать белорусский экипаж будет на танке синего цвета – он достался по результатам жеребьевки.

Соревнования военных проходили также в Астраханской области. На полигоне Ашулук белорусские военные вышли на вторую позицию в международном конкурсе зенитных ракетных войск «Ключи от неба».

«Наши расчеты выступили очень достойно»: белорусы вышли в полуфинал «Танкового биатлона» -1

Игорь Голуб, заместитель командующего военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Республики Беларусь:
Наши белорусские расчеты выступили очень достойно. В номинации «Вождение боевых машин» наш механик-водитель занял первое место. Работали в сложнейших условиях: температура – 40-42 градуса, а в боевых машинах она еще больше. Мишени сложные.

В турнире принимали участие команды России, Казахстана, Беларуси и Китая. Каждая команда была представлена боевым расчетом из 17 человек.

Напомним, АрМИ-2017 объединили больше 4 тысяч лучших военнослужащих из 28 стран мира. В состязаниях принимают участие 150 команд.

# общество # Фотофакт # Игорь Голуб # Вооруженные силы Республики Беларусь

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