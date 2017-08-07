Прямой эфир

Как будет выглядеть 200-килограммовый торт к юбилею Минска

07 августа 2017 18:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Минск отмечает 950-летний юбилей. До основных мероприятий чуть более месяца, но большой город уже живет праздничными новостями, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сладкий подарок готовят минчанам кондитеры.

Гигантский 200-килограммовый торт шириной 3 метра испекут к юбилею Минска.

Высота сладкой конструкции составит более 1,5 метров. Лакомство украсят съедобными достопримечательностями столицы. К слову, праздничные торты, пока весом килограмм, с логотипом в честь юбилея Минска уже на прилавках города.

Как минчане оценили новинку узнать можно здесь.

Как будет выглядеть 200-килограммовый торт к юбилею Минска-1

Екатерина Савош, маркетолог КУП «Минскхлебпром»:
Торт будет помещен на специальную конструкцию, сделанную в форме цветка с 9 лепестками, на которых будут расположены элементы торта с изображениями значимых для города мест. В День города торт будет представлен сначала просто для демонстрации,

а потом каждый желающий сможет попробовать кусочек.

Большой праздничный торт можно будет попробовать на Фестивале хлеба, который пройдет у Дворца спорта 9 сентября. Столичные кондитеры порадуют сладкоежек и сувенирными пряниками с изображениями столицы.

# общество # Фотофакт # День города в Минске-2017 # Екатерина Савош

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске собираются построить мусоросжигательный завод
07 августа 2017 18:38

В Минске собираются построить мусоросжигательный завод

Почему на Зыбицкой закрыто движение?
07 августа 2017 17:37

Почему на Зыбицкой закрыто движение?

Коммунальщики убирают: клининговая компания отказалась участвовать в торгах на уборку в Ленинском районе
07 августа 2017 17:36

Коммунальщики убирают: клининговая компания отказалась участвовать в торгах на уборку в Ленинском районе