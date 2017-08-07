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В Минске собираются построить мусоросжигательный завод

07 августа 2017 18:38
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Новости Беларуси. Первый мусоросжигательный завод может появиться в столице в течение трех лет, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Его строительством будут заниматься инвесторы. Примерная стоимость проекта – около 400 миллионов рублей.

Ежегодно здесь смогут перерабатывать до полумиллиона тонн мусора – примерно столько отходов собирают коммунальные службы в Минске и Минском районе (это треть от общих по стране объемов). Свободных земельных участков для мусорных свалок нет, а существующие полигоны исчерпают свои возможности в ближайшие 10 лет.

В Минске собираются построить мусоросжигательный завод-1

Анатолий Шагун, начальник управления государственного учреждения «Оператор вторичных материальных ресурсов»:
Преимуществом сжигания отходов, кроме значительного сокращения площадей под захоронение, является то, что можно получить тепловую и электрическую энергию из, скажем так, возобновляемых источников энергии. Поскольку отходы преследуют человека всю жизнь и дальше будут, и от них мы никуда не денемся, с одной стороны.

С другой стороны, сегодня современные технологии сжигания отходов позволяют минимизировать вред окружающей среде.

Уже определены и две возможные площадки для строительства. Они находятся в промышленных зонах на западе и юго-востоке Минска.

# общество # Экологическая обстановка в Беларуси # Фотофакт # Анатолий Шагун

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