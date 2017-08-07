В Минске собираются построить мусоросжигательный завод

Новости Беларуси. Первый мусоросжигательный завод может появиться в столице в течение трех лет, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Его строительством будут заниматься инвесторы. Примерная стоимость проекта – около 400 миллионов рублей.

Ежегодно здесь смогут перерабатывать до полумиллиона тонн мусора – примерно столько отходов собирают коммунальные службы в Минске и Минском районе (это треть от общих по стране объемов). Свободных земельных участков для мусорных свалок нет, а существующие полигоны исчерпают свои возможности в ближайшие 10 лет.