В Минске собираются построить мусоросжигательный завод

Новости Беларуси. Первый мусоросжигательный завод может появиться в столице в течение трех лет, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Его строительством будут заниматься инвесторы. Примерная стоимость проекта – около 400 миллионов рублей.
Ежегодно здесь смогут перерабатывать до полумиллиона тонн мусора – примерно столько отходов собирают коммунальные службы в Минске и Минском районе (это треть от общих по стране объемов). Свободных земельных участков для мусорных свалок нет, а существующие полигоны исчерпают свои возможности в ближайшие 10 лет.
Анатолий Шагун, начальник управления государственного учреждения «Оператор вторичных материальных ресурсов»:
Преимуществом сжигания отходов, кроме значительного сокращения площадей под захоронение, является то, что можно получить тепловую и электрическую энергию из, скажем так, возобновляемых источников энергии. Поскольку отходы преследуют человека всю жизнь и дальше будут, и от них мы никуда не денемся, с одной стороны.
С другой стороны, сегодня современные технологии сжигания отходов позволяют минимизировать вред окружающей среде.
Уже определены и две возможные площадки для строительства. Они находятся в промышленных зонах на западе и юго-востоке Минска.