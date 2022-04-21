«Закупили товары первой необходимости». Белорусский союз женщин направил гуманитарный груз для беженцев из Украины
Очередной гуманитарный груз для беженцев из Украины отправил Белорусский союз женщин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этот раз представительницы промышленных предприятий формировали наборы вещей первой необходимости.
Надежда Лазаревич о беженцах из Украины: «Мы их и трудоустраиваем, и предоставляем жилье в наших общежитиях». Подробнее.
Еще часть собранных денежных средств направят на счет Белорусского Красного Креста. Сотрудники организации ежедневно общаются с прибывшими украинцами, оказывают им помощь. Возможностью временного проживания в местах размещения в Гомельской области уже воспользовались более 700 человек. Тем, кто решил остаться в Беларуси, помогают с трудоустройством и жильем.
Екатерина Кракасевич, председатель первичной организации Министерства промышленности Белорусского союза женщин:
Коллектив Министерства промышленности с пониманием и сочувствием относится к гражданам Украины, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации, поэтому нами был организован сбор денежных средств, к которому присоединились многие сотрудники Министерства промышленности. На собранные деньги мы закупили товары первой необходимости.
В ООН поток беженцев из Украины назвали самым масштабным со времен Второй мировой войны. Люди ищут спокойствия и в Беларуси. За последние сутки в нашу страну проследовали более 140 граждан Украины. Большинство прибывают транзитом через Польшу. Белорусские пункты пропуска работают в штатном режиме. На границе развернуты обогреваемые мобильные модули, где оказывается необходимая медицинская и гуманитарная помощь. Каждый пункт может принять до 50 человек одновременно.