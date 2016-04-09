Рынок березового сока в Беларуси перенасыщен: «Как-то, наверное, не рассчитали»

Новости Беларуси. Переизбыток березового сока отмечают белорусские специалисты. Рынок перенасыщен, спрос отстает от предложения. Например, в Могилевской области в нынешнем году решили сократить заготовку в два раза. Переработчики пока больше работают на склад. Для лесхозов один выход – увеличивать продажу сока населению.

В этом году леса щедры на березовик, урожай хороший – говорит лесничий Иван Бручиков. Однако как сбывать, если упал спрос? Мешки для сбора живительного напитка сегодня вешают не на каждое дерево.

Сергей Фидельский, главный инженер Могилевского лесхоза:

Объем заготовки березового сока в этом году по сравнению с прошлым снизился почти в два раза. В связи с отсутствием заявок переработчиков.

Основной переработчик березового сока на Могилевщине – Быховский консервно-овощесушильный завод. Сок нынешнего урожая не в приоритете — на складах полно еще прошлогодней продукции. Маркетинговый просчет. Хотя экспортный потенциал на предприятии признают.

Галина Шевцова, главный технолог Быховского консервно-овощесушильного завода:

Отгружали в Украину, Узбекистан, Туркменистан и даже в США и Австралию. Березовый сок очень ценный, и за границей не очень понимают, что это такое – сок из дерева. Но они распробовали его. Он очень вкусный.

Не прочь отведать белорусский эликсир даже мировые знаменитости. Оскароносная голливудская дива Гвинет Пэлтроу заявляет: секрет ее стройности отчасти благодаря березовому соку. Наперебой расхваливают его полезные свойства и звездные консультанты по здоровой еде. А нашу березу они называют деревом жизни. На волне популярности за белорусский сок готовы платить. Хотя стоит он на американской торговой интернет-площадке немало - 6 долларов за литр. В Беларуси цены далеко не такие космические. Здесь же и основной потребитель. Но спрос невысок.

Геннадий Дунаев, заместитель генерального директора Могилевского государственного объединения «Мясомолпром»:

Как-то, наверное, не рассчитали. Возможно, еще влияние оказала упаковка.

Опытные же маркетологи считают: продать можно все.

Валентин Лопан, директор маркетинговой и PR-компании:

Если даже какой-либо напиток мирового бренда расфасовать в трехлитровые банки, его никто не купит. Может быть, надо изменить сам напиток, может, лучше газированный будет продаваться.

А пока, чтобы сок не пропадал зря, лесхозы увеличивают его продажу населению.

Мария Лапина, житель Могилева:

Я всегда покупаю здесь сок. Потому что он натуральный и лучше, чем в магазине.

В каждом лесхозе литр сока можно купить всего лишь за 3 тысячи рублей. И спрос на березовик все же есть. Его надо просто уметь продать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.