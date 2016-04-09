Шестой учебный день в школах поможет детям выбрать будущую профессию

Новости Беларуси. В белорусских школах будут делать акцент на профориентацию. Задача – помочь ученикам определиться с будущей профессией уже в старших классах. Такая работа должна проводиться в простой и ненавязчивой форме в рамках шестого учебного дня.

По такому пути пошли в некоторых могилевских школах. Родители учеников в субботу приходят в гости к школьникам и рассказывают о своей профессии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Скорейко, ученик СШ №34 г.Могилева:

Надо приходить узнавать что-то новое. После школы надо куда-то поступать, надо узнавать о профессии. Тем более дома сидеть скучно. Лучше прийти сюда и узнать о чем-то новом.

Виктор Якжик, заместитель министра образования Республики Беларусь:

Необходимо делать больший акцент на профориентационную работу, на раннюю профориентацию. Сегодня дети уже в 7-8 классе в основном определяются с будущей профессией. Но надо помочь им определиться правильно - это как раз задача шестого школьного дня.