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Прямые телефонные линии в Беларуси: «Гомельчане всегда активны»

09 апреля 2016 13:48
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Новости Беларуси. Традиционные прямые телефонные линии прошли 9 апреля во всех регионах Беларуси. В Гомеле с приходом теплых дней основная масса вопросов так или иначе была связана с благоустройством города. Убрать, посеять навести порядок.

К слову, большая доля таких проблем не требует существенных материальных вложений и решаются в считанные дни. В этом случае горожане и городские власти выступают партнёрами, делая совместно  город лучше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Ковалёва, заместитель председателя администрации Железнодорожного  района Гомеля:
Гомельчане наши всегда активны. И это очень хорошо, потому что они небезразличные люди. Они хочется жить в красивом городе. Спектр вопросов очень-очень широк. И, конечно, мы всегда стараемся помочь людям.

# общество # Прием граждан # Наталья Ковалёва

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