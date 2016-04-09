Прямые телефонные линии в Беларуси: «Гомельчане всегда активны»

Новости Беларуси. Традиционные прямые телефонные линии прошли 9 апреля во всех регионах Беларуси. В Гомеле с приходом теплых дней основная масса вопросов так или иначе была связана с благоустройством города. Убрать, посеять навести порядок.

К слову, большая доля таких проблем не требует существенных материальных вложений и решаются в считанные дни. В этом случае горожане и городские власти выступают партнёрами, делая совместно город лучше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Ковалёва, заместитель председателя администрации Железнодорожного района Гомеля:

Гомельчане наши всегда активны. И это очень хорошо, потому что они небезразличные люди. Они хочется жить в красивом городе. Спектр вопросов очень-очень широк. И, конечно, мы всегда стараемся помочь людям.