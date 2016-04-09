Дети хотят посещать школу и по субботам: «Зачем сидеть дома и просто смотреть телевизор?»

Новости Беларуси. В белорусских школах будут делать акцент на профориентацию. Задача – помочь ученикам определиться с будущей профессией уже в старших классах. Такая работа должна проводиться в простой и ненавязчивой форме в рамках шестого учебного дня. То есть по субботам.

На территории 34-ой могилевской школы, сегодня весело и, кажется, сюда пришла детвора чуть ли не со всего района. Игры, конкурсы, выставки. Это праздник весны. Внутри самой школы не менее интересно. Вот мальчишки устроили турнир по шахматам и шашкам, а здесь девочки из кружка «хозяюшка» плетут куклы-обереги.

Ксения Болдышева, ученица средней школы №34 Могилева:

Этих кукол раньше дарили на свадьбу жениху и невесте. Каждая мама должна была сделать такую куклу, когда родился ребенок.

В школьном спортзале в субботу тоже время расписано почти на весь день. Сейчас вот тренируются юные футболисты.

Никита Иванов, ученик средней школы №34 Могилева:

Мы все очень любим это.

Сергей Барков, ученик средней школы №34 Могилева:

Я люблю футбол, поэтому можно сходить поиграть. Зачем сидеть дома и просто смотреть телевизор?

Шестой учебный день в этой школе проходит под девизом «День игры, познания, труда и общения». В субботу работают восемь объединений по интересам – самые различные кружки и секции. Дети идут в школу с удовольствием. Ведь форма одежда свободная, а учителя не такие требовательные, как с понедельника по пятницу.

Игорь Якименко, директор средней школы №34 Могилева:

Учитель, который в обычный день дает наставления, задачи, решение примеров, в шестой учебный день превращается в друга, товарища.

А эти ребята разгадывают кроссворд на милицейскую тему. Это одно из занятий по программе профориентации. Здесь так заведено, что раз в неделю приходит мама или папа одного из учеников и рассказывает о своей профессии. Сегодня в гостях подполковник милиции Светлана Боброва. Ученики седьмого «В» слушают внимательно и задают вопросы.

Александр Скорейко, ученик средней школы №34 Могилева:

Надо приходить узнавать что-то новое. После школы надо куда-то поступать, надо узнавать о профессии. Тем более дома сидеть скучно. Лучше прийти сюда и узнать о чем-то новом.

Практику проведения шестого учебного дня в белорусских школах ввели 14 лет назад. Опыт признан удавшимся, но стоять на месте нельзя.

Виктор Якжик, заместитель министра образования Республики Беларусь:

Необходимо делать больший акцент на профориентационную работу, на раннюю профориентацию. Сегодня дети уже в 7-8 классе в основном определяются с будущей профессией. Но надо помочь им определиться правильно - это как раз задача шестого школьного дня.

В этом деле школы будут задействовать вузы и предприятия. Как выбрать профессию, куда поступать учиться – школьникам предлагают планировать свою взрослую жизнь уже в старших классах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.