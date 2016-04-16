Прямые линии: чаще люди звонят получить консультативную помощь

Новости Беларуси. «Прямая линия» или диалог власти и народа. По уже сложившейся традиции 16 апреля, как все предыдущие и последующие субботы, по всей стране прошли прямые телефонные линии.

За время существования такой формы работы уже решены десятки тысяч проблем белорусов. Сегодня им не надо обивать пороги всевозможных инстанций, достаточно лишь сделать один звонок.

Руководители исполкомов и администраций, в свою очередь, отмечают: количество жалоб в последнее время значительно снизилось. Все чаще люди звонят получить консультативную помощь. Пользу такого диалога вопросы решаются нередко в самые короткие сроки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зинаида Сверкунова, житель деревни Ботаничи:

Я обратилась в прямую линию. Тогда принимал Белоус. Он сказал, разберемся с этим вопросом. И все дела. И вот теперь они разбираются.

Виктор Аскерко, заместитель председателя Витебского облисполкома:

Я считаю, что эти прямые линии нужно проводить. Потому что это нас объединяет с народом, это дает возможность вникнуть в проблемы людей, это дает возможность посмотреть, как и чем люди занимаются и что их больше всего волнует.