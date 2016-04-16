Прямые линии спасли жителей деревни Ботаничи, которые из-за размытой дороги были оторваны от мира

Новости Беларуси. Говорите и вас услышат. Представители власти по традиции в субботу провели прямые линии: выслушали проблемы и ответили на вопросы белорусов. За время существования такой формы работы, уже решено десятки тысяч вопросов. Людям не надо обивать пороги всевозможных инстанций, достаточно лишь сделать звонок.

Любовь Иванова, житель деревни Ботаничи:

Автолавка к нам не заходила, скорую мы вызвать не могли, почта к нам не доходила, пенсию людям не завозили.

А хлеб и молочку председатель сельсовета 3 км нес в мешках на собственных плечах. Так почти месяц и жили люди в деревне Ботаничи Витебского района. Проблема была в дороге. Ее испортили машины, возившие древесину из ближайшего леса. По весне она просто превратилась в кашу.

Зинаида Сверкунова, житель деревни Ботаничи:

Я обратилась в прямую линию. Тогда принимал Белоус. Он сказал, разберемся с этим вопросом. Они сейчас раза 4 проехали. Она стала хоть в божеский вид приведена. Идти невозможно было. Не только ехать.

Дорогу почти сделали. Но недочеты остались. Люди надеются, что звонить вновь в облисполком им не придется. Не будут больше переживать по поводу высокой цены за обслуживание домофонов и жители поселка Руба в Витебске.

Виктор Голедов, житель поселка Руба:

Два месяца подряд по 17 тысяч платим мы. Я считаю, конечно, много.

А должны были платить все это время не больше 5,5 тысяч. Руководство фирмы, которая обслуживает 130 тысяч абонентов, цену на услуги повышало без согласования с управлением по антимонопольной и ценовой политике Витебского облисполкома. Финансовая милиция выяснила: предприятие получило лишних почти 3 миллиарда рублей. В отношении директора возбудили уголовное дело.

Виктор Аскерко, заместитель председателя Витебского облисполкома:

Я считаю, что эти прямые линии нужно проводить, потому что это нас объединяет с народом, это дает возможность вникнуть в проблемы людей, это дает возможность посмотреть, как и чем люди занимаются и что их больше всего волнует.

Общение представителей власти и народа продолжится и дальше. Традиционно на вопросы жителей в администрациях городов и районов ответят уже в следующую субботу с 9 до 12 утра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.