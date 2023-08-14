Рыцарский турнир, фестиваль культур и салют – что посмотреть на День города в Минске?

Новости Беларуси. Многочисленные концерты, конный турнир и олимпийский квест. Минск готовится масштабно отпраздновать День города. В 2023 году белорусской столице исполняется 956 лет. Основные праздничные гулянья пройдут 9 сентября, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Началом по традиции станет возложение цветов к стеле «Минск – город-герой». А напротив пройдет исторический фестиваль. Здесь жители и гости столицы смогут увидеть реконструкцию самых значимых событий из истории города. Не менее зрелищным обещает быть конный рыцарский турнир. В парке Горького организуют работу молодежной площадки. А в Верхнем городе пройдет фестиваль национальных культур. Интересно провести этот день можно будет и у Дворца спорта.

Виталий Брель, начальник управления культуры Мингорисполкома:

Около Дворца спорта развернется несколько площадок. Это, в первую очередь, будет Олимпийский день, который проводится совместно с Национальным олимпийским комитетом. Будут развернуты спортивные площадки, где можно поучаствовать в квесте, проходя каждую площадку, и в конце получить подарок. Далее уже традиционно МЧС проводит соревнования спасателей-пожарных. Это красочное и интересное соревнование.