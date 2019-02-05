Гражданин Турции стал тысячным иностранцем, который зарегистрировался в Беларуси в электронной форме

Новости Беларуси. Тысяча зарубежных гостей в январе зарегистрировались онлайн в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет об иностранцах, которые прибыли в нашу страну и обратились за электронной регистрацией. С 2019 года оформление на едином портале осуществляется бесплатно и без посещения подразделения по гражданству и миграции. Потому специалисты прогнозируют рост таких регистраций, особенно во время II Европейских игр.

Как показал первый месяц работы ресурса, самые активные пользователи – представители Израиля, Германии, США, Италии, Польши. А вот тысячным гостем, который прилетел в Беларусь, стал гражданин Турции. Как выяснилось, молодой человек довольно часто приезжает в Минск, потому что именно здесь нашел свою вторую половинку.

Салих Сезгин, гражданин Турции:

Когда по прилету приходилось ездить в специальные учреждения, уходило много времени. В этот приезд я уже знал, что можно регистрироваться онлайн, что удобно и комфортно.