Президент Беларуси поздравил работников системы Министерства юстиции со 100-летием образования органов юстиции

Новости Беларуси. Работники системы Минюста отмечают 100-летие со дня образования органов юстиции. С важной датой всех представителей сферы поздравил Президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

С момента создания в далеком 1919 году ваше ведомство стоит на страже закона, обеспечивает защиту интересов государства и общества, прав и свобод человека, содействует развитию правовой культуры. В наши дни система Министерства юстиции выполняет важнейшие задачи по укреплению правового поля страны, являясь достойным преемником национальных юридических традиций.