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Президент Беларуси поздравил работников системы Министерства юстиции со 100-летием образования органов юстиции

05 февраля 2019 08:18
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Новости Беларуси. Работники системы Минюста отмечают 100-летие со дня образования органов юстиции. С важной датой всех представителей сферы поздравил Президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси поздравил работников системы Министерства юстиции со 100-летием образования органов юстиции-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
С момента создания в далеком 1919 году ваше ведомство стоит на страже закона, обеспечивает защиту интересов государства и общества, прав и свобод человека, содействует развитию правовой культуры. В наши дни система Министерства юстиции выполняет важнейшие задачи по укреплению правового поля страны, являясь достойным преемником национальных юридических традиций.

# Праздничные даты # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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