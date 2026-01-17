«Сила слова» – в Минске стартовал открытый диалог о ценностях с молодёжью

Семья для белорусской молодежи является главной ценностью. Поэтому им есть что сказать на эту тему. В Минске дали старт новому дискуссионному проекту «Сила слова», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Площадка объединила в Минской духовной академии свыше 200 студентов и экспертов. Организаторы отказались от формата лекций и выбрали живой диалог. Формат «свободного микрофона» позволил молодым людям открыто задавать вопросы экспертам и делиться своим видением того, как построить крепкую семью в современном мире.

Анна Добровольская, учащаяся Минского городского педагогического колледжа: Это проект про семейные ценности. Это то, что важно нам. Это очень важно. Поэтому я решила прийти, особенно учитывая, что у нас сейчас каникулы, много свободного времени. Можно было занять это время чем-то полезным. Ну и понять важные темы, послушать про это.

Артемий Мазура, студент Академии управления при Президенте Беларуси: Сам являюсь верующим, православным, и очень интересно посещать такие встречи, возможно, где-то углубить свои знания, и в том числе получить такой духовный отдых. Потому что мы сейчас студенты, идет сессия, и тоже момент стресса, волнения, и вот так прийти, разгрузить свои мысли, найти что-то новое, услышать новые мысли, где-то найти в душе свои какие-то уголки, которые не были изведаны, это всегда очень интересно.

Алина Ретькова, председатель Молодежного совета при Совете Республики Национального собрания Беларуси:

Само название проекта «Сила слова» говорит о многом. Ведь слово мы можем как и созидать, так и вдохновлять, так мы можем и обижать, и разрушать. И наша задача, чтобы через это слово мы могли передавать те традиции, те ценности и те моральные устои, которые есть у нашего старшего поколения. Через слово говорить о том, как важно, чтобы молодежь прислушивалась к своему сердцу, создавала семьи.

Проект организован Молодежным советом при Совете Республики Национального собрания совместно с Синодальным отделом Белорусской православной церкви. Такие встречи с молодежью будут проходить ежеквартально во всех регионах страны.