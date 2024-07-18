Рыбаков объяснил, в чём смысл работы в ООН по антисанкционной тематике: доносить последствия

Встреча в графике Президента с постоянным представителем Беларуси в ООН Валентином Рыбаковым. Сегодня в Организации Объединенных Наций есть недостатки и некоторый кризис, в первую очередь ввиду доминирования США, которые не стесняются пользоваться преимуществами экономического и политического характера, за счет чего ущемляют голоса других стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тем не менее мы поддерживали ООН и будем поддерживать. Это по-прежнему важная организация в глобальном мироустройстве, о чем заявил Александр Лукашенко. Лукашенко: Беларусь будет работать над тем, чтобы ООН была более эффективной организацией.

О справедливых решениях под эгидой ООН, к сожалению, пока говорить приходится редко или не приходится вовсе. Это результат политики Запада, который использует трибуну организации для легализации агрессивной политики давления и санкционных мер в отношении неугодных стран, в том числе нашего государства.

Тем не менее Беларусь продолжает продвижение внешнеполитических инициатив, мы сохранили наработанный потенциал и демонстрируем открытость, а также готовность к диалогу. Сегодня продолжается процесс минимализации антибелорусской риторики в ООН.

Валентин Рыбаков, постоянный представитель Беларуси при ООН:

Смысл работы в ООН по антисанкционной тематике заключается в том, чтобы доводить до международного сообщества тяжелейшие последствия, в том числе и в первую очередь для стран, с которыми мы работаем, для стран, представленных в ООН, последствия применения санкций в отношении либо Республики Беларусь, либо любого другого государства. Особенно в контексте тех трудностей, которые мы испытываем в экспорте калийных удобрений с учетом масштабов недоедания и голода на планете, в первую очередь в странах глобального Юга так называемого. Последствия этих запретов ощущаются везде. И об этом нам наши партнеры из соответствующих государств нам говорят.